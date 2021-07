Melina Ramírez reveló cómo se sintió presentando los Premios Heat, tras dos años de inactividad

Foto tomada de Instagram @MelinaRamirez90

Melina Ramírez es una de las presentadoras y modelos más cotizadas del país, entre otras cosas, por haber representado al Valle del Cauca en el Reinado Nacional de la Belleza del 2012, mismo año en el que llevó el nombre de Colombia hasta el segundo lugar del Top Model of the World, en el cual obtuvo también el premio a ‘Mejor sonrisa’.

Por esta razón, y aunque venía de una para de dos años tras el embarazo y nacimiento de Salvador (el hijo que tiene junto a Mateo Carvajal), la caleña fue elegida para presentar los Premios Heat 2021 junto al influenciador mexicano conocido como ‘Papi Kunno’, con quien posó para varias fotografías que publicó en sus redes sociales.

De hecho, fue a través de estas mismas plataformas que Melina se atrevió a contar cómo fue la experiencia de volver a desempeñarse profesionalmente después de un largo periodo y señaló que se siente plena para regresar del todo.

“Volver a hacer lo que me apasiona después de 2 años me emociona mucho. Me dediqué a mi hijo por completo este tiempo y eso me hizo absolutamente feliz. Ahora, empiezo a retomar mi trabajo”, comentó.

Posteriormente, la también actriz explicó que ha sido difícil encargar el cuidado de Salvador a otras personas, pero advierte que debe retomar todos los planes por los que pausó su exitosa carrera.

“Aunque es difícil dejar a nuestros hijos en casa (las mamás que trabajan me entienden), también da mucha felicidad cumplir nuestros sueños profesionales. Creo que todo con equilibrio se puede lograr, Salvador me llena de fuerza para brillar y que se sienta siempre orgulloso de su mamá”, añadió Melina Ramírez.

Y es que los Premios Heat fueron apenas una muestra de los proyectos que ya tiene en carpeta la bella modelo de 31 años, pues hace pocos días Caracol Televisión confirmó un rumor sobre el cual se venía comentando desde que Jessica Cediel anunció su salida de ‘Sábados felices’: será ella el reemplazo de la bogotana en la sección ‘Gana bingo’.

“Estoy lista para entregar millones de pesos y para acompañar a todas las familias colombianas, y que juntos, cada sábado, podamos gritar ¡BINGO! Lo más importante, aparte de reírnos y jugar, es ganar en familia”, dice Ramírez en uno de los comerciales con los que le han dado la bienvenida al tradicional programa.

Además, aseguró a través de una entrevista con Noticias Caracol que uno de sus mayores retos ahora será presentar en vivo y en directo, pues dice que ya ha pasado un buen tiempo en el que no se enfrenta a una audiencia televisiva en tiempo real, situación que requiere de grandes habilidades de concentración e improvisación.

“Ese también es un reto nuevo y diferente, jamás he hecho un programa como este. A mí me encanta todo lo que suma, pues se aprenden cosas nuevas. Es un programa que va al aire y hace muchos años no estaba en televisión en vivo. Un programa que requiere rapidez, todo el tiempo estar hablando”, indicó.

Otros de los aspectos que llamaron la atención de Melina Ramírez y que pretende usar a su favor, es el humor, teniendo en cuenta que cada noche, justo como se mostró con Jéssica Cediel en este formato, un comediante del elenco acompaña a la presentadora para hacer chistes en el transcurso del juego. Por allí han pasado Hassam; Pedro González, conocido como ‘Don Jediondo’; César Corredor, con su papel de ‘Barbarita’; entre otros.

“Creo que el humor acompaña siempre bien cualquier espacio. El bingo es familiar, las familias están queriendo ganar premios, entonces es maravilloso. Además, se pueden reír con los mejores humoristas de Colombia”, concluyó.