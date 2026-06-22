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Colombiano en México relató lo más extraño que le han pedido durante el Mundial 2026: “Me dijeron que suena lindo”

La estrecha relación entre mexicanos y colombianos durante el desarrollo del campeonato ha dejado momentos curiosos en redes sociales

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La inesperada hermandad entre hinchas colombianos y mexicanos durante el Mundial de fútbol en México ha dado lugar a escenas tan festivas como insólitas, marcadas por curiosos intercambios culturales y pedidos que se volvieron virales en redes sociales - crédito complementofinanciero / TikTok

La convivencia entre hinchas en el Mundial de fútbol en 2026 ha dejado situaciones inesperadas, especialmente en México, una de las sedes junto a Estados Unidos y Canadá. Los aficionados de Colombia y México han protagonizado celebraciones conjuntas, como muestran diversos videos que circulan en redes sociales.

En este contexto, el creador de contenido Diego Velandia narró una experiencia singular. Según relató, un grupo de mexicanos se le acercó durante el partido de México y le hizo una solicitud poco común: “¿Puedes decirnos perro hijueputa?”. Velandia accedió y describió la reacción: “Todo el grupo se pone superfeliz, supercontento al decir que suena lindo eso y que se forme un grupo de mexicanos al lado gritando: ‘¡Colombia, Colombia!’”. El propio Diego, contagiado por el ambiente, terminó coreando: “¡México, México!”.

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El episodio provocó respuestas diversas entre sus seguidores. Algunos sugirieron otras frases emblemáticas: “Qué diga: ‘yo a usted la amo Betty’”, mientras que otros bromearon: “Yo hubiera pedido: ‘yo hice 6 semestres de finanzas en la san marino’”.

Para los mexicanos el acento colombiano suena lindo, pese a las groserías - crédito complementofinanciero / TikTok
Para los mexicanos el acento colombiano suena lindo, pese a las groserías - crédito complementofinanciero / TikTok

Hubo quien celebró la autenticidad del acento: “Y además lo dijiste en el tono correcto jajaja”, y quien ironizó sobre la alegría colectiva: “Se me afiguran como los minions que se ponen felices”. En palabras de Velandia, la acogida en México ha sido excepcional: “Ha sido tan lindo, me he sentido tan bien recibido en México, los amo”.

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Miles de aficionados han inundado las calles, plazas y recintos de México durante la Copa Mundial de la Fifa 2026, con una presencia colombiana especialmente notoria en los eventos públicos. Según Migración Colombia, 27.688 viajeros colombianos entraron a México en las primeras semanas del torneo, cifra que refleja la magnitud del fenómeno migratorio temporal.

El flujo de visitantes colombianos forma parte de un movimiento mayor que ha involucrado a más de 106.904 personas desplazándose entre los tres países anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. México se posicionó como el segundo destino predilecto, concentrando más de una cuarta parte de los turistas provenientes de Colombia.

Dos siglos de amistad y afinidad cultural se reflejaron en la convivencia festiva entre colombianos y mexicanos durante los eventos masivos del Mundial - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
Dos siglos de amistad y afinidad cultural se reflejaron en la convivencia festiva entre colombianos y mexicanos durante los eventos masivos del Mundial - crédito REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Uno de los principales focos de encuentro ha sido el Fifa Fan Festival, una celebración gratuita y masiva en la que miles de personas se reúnen para ver los partidos en pantallas gigantes. Estos espacios no solo permiten seguir de cerca los encuentros deportivos, sino que también ofrecen música en vivo, gastronomía nacional y una variada agenda cultural, transformando la experiencia futbolística en una auténtica fiesta popular.

Las interacciones entre mexicanos y colombianos en estos festivales han sido especialmente cordiales y festivas. La afinidad entre ambas nacionalidades se sustenta en raíces históricas profundas, un intercambio constante de productos culturales y valores sociales compartidos como la hospitalidad, el sentido del humor y la importancia de la familia.

Estos dos países tienen una gran cercanía, debido a factores históricos y culturales. Colombia fue el primer país latinoamericano en reconocer la independencia mexicana en 1821, marcando el inicio de dos siglos de relaciones diplomáticas. Este lazo se ha fortalecido mediante iniciativas como la Alianza del Pacífico y un diálogo permanente en foros multilaterales.

Más de 27.000 colombianos eligieron México como destino durante la Copa Mundial 2026, consolidando el país como punto de encuentro para aficionados de toda América Latina - crédito EFE/ Mario Guzmán
Más de 27.000 colombianos eligieron México como destino durante la Copa Mundial 2026, consolidando el país como punto de encuentro para aficionados de toda América Latina - crédito EFE/ Mario Guzmán

El entretenimiento ha sido otro puente clave. Las rancheras y telenovelas mexicanas gozan de enorme popularidad en Colombia, mientras que géneros como la cumbia y artistas urbanos colombianos encabezan las listas musicales en México. El intercambio se siente también en la cotidianidad: ambos pueblos valoran la extroversión, la generosidad y el humor como elementos centrales de su identidad.

Durante los mundiales y otros grandes eventos deportivos, los vínculos turísticos y la simpatía mutua se hacen especialmente visibles. Los hinchas suelen compartir celebraciones y apoyarse, reflejando una afinidad que trasciende las fronteras.

Además, el idioma actúa como un factor de unión adicional. En México, el acento colombiano (en especial el paisa y el costeño) es percibido como uno de los más agradables y musicales. La cadencia y el ritmo naturales del español colombiano generan simpatía y cercanía, reforzando la percepción positiva entre ambos pueblos.

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