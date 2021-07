“A usted que no me soporta”: Yina Calderón se desahoga contra quien le cerró la cuenta de Instagram

Por medio de su nueva cuenta oficial, Yina Calderón le habló directamente a quien hizo que cerraran su cuenta. Foto: Instagram

Yina Calderón, una de las figuras más polémicas de la farándula colombiana, pasó por una penosa situación en su principal red social. Según cuenta, el domingo, 20 de junio, amaneció sin redes sociales oficiales en las que contaba con más de un millón de seguidores.

“No sé cómo decírselos pero han sido unos días muy duros para mí, la pérdida de mi Instagram me ha perjudicado bastante a mí y a mi empresa, a mis empleados pues es nuestro canal de comunicación directo con ustedes”, comentó Calderón posterior al cierre de su cuenta.

A pesar que la empresaria recurrió a todo tipo de ayudas, no fue posible recuperar la cuenta. Asimismo, aseguró que no le interesa generar lástima con el mensaje que envió a través de su nuevo perfil y agradeció a sus seguidores el apoyo que le han brindado en estos momentos.

Sin embargo, la reconocida DJ y vendedora de fajas no tuvo problemas en volver a los impresionantes números que manejaba en su primera cuenta. Hasta la fecha, escasas semanas después de haberlo perdido todo, el nuevo usuario de Calderón cuenta con más de 700 mil seguidores.

En sus nuevas redes, por la incertidumbre que sintió por la suspensión de su cuenta, la influenciadora se refirió a la persona que hizo que le cerraran la cuenta. Algunos seguidores sugieren que el mensaje fue dirigido a Mauricio Gómez, mejor conocido como ‘La Liendra’.

“Yo perdí mi cuenta de Instagram por motivos que luego hablaremos o yo no sé si es mejor dejarlos así. Estoy con muy buena vibra y ganas de seguir adelante”, comentó Calderón en sus historias, de mejor humor que cuando recibió la noticia del cierre de su cuenta.

Sin embargo, no dudó en reiterarle a quien hizo que le quitaran la cuenta que se reconstruirá, a pesar de que dicha persona no la aguante.

“Si usted cree que me va a derrumbar con la caída de mi cuenta de Instagram, pues está muy equivocado, mi amor. Usted que no me soporta, que no me aguanta, que le parezco lo peor, me va a tener que aguantar lindo. Porque yo soy como el ave fénix, me tumban y vuelvo; como los piojos, le echan veneno y no se mueren”, reiteró.

Además, contó que el trabajo de cinco años siendo influenciadora en Instagram se perdió debido a la cancelación de su cuenta.

“Es muy duro, realmente no voy a decir que no. Me duele por mis seguidores porque yo me los luché muchos años, yo tenía esa cuenta desde hace cinco años, es un trabajo que uno hace constante, hacer que ustedes lo quieran a uno o lo odien, no importa, pero que quieran estar en la vida de uno, pero lo que quieran seguir es un trabajo, pero qué me voy a poner a chillar, ya”, expresó, quien se ve en un mejor humor que cuando recién le cerraron las redes.

Desde el principio, la influenciadora infirió frente a sus seguidores quién pudo haber sido. Algunos aseguran que se refiere a ‘La Liendra’.

“Yo por ahora me voy a callar, ustedes ya saben perfectamente quién fue, quien me la mandó a cerrar, esa persona sabe que nosotros comemos y vivimos de las cuentas de Instagram, él mismo lo sabe”.

Cabe resaltar que, por las palabras de la DJ de guaracha, un hombre estaría detrás de todo lo ocurrido. Por otro lado, puntualizó que no se dejará derrumbar por la situación y este golpe que recibió le dejó muchas enseñanzas para no volver a repetir los mismos errores.

