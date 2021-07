Video | María Alexandra Becerra, esposa de Peter Manjarrés, confesó por qué nunca ha ejercido su profesión

Instagram: Tata Becerra.

María Alexandra Becerra, mejor conocida como Tata Becerra, es la esposa del cantante vallenato Peter Manjarrés y la administradora de los negocios del cantante. La bella mujer se ha caracterizado por sus respuestas sin tapujo ante los cuestionamientos de sus seguidores, algunos de los cuales la han tildado de ser una mala madrastra y de no querer a los hijos del cantante vallenato.

Aparte de ser la dueña de una belleza innegable, constantemente presenta en su cuenta de Instagram el matrimonio perfecto que tiene y el cálido hogar que conforman junto a su familia. La influenciadora afirmó en una entrevista no ser solamente la esposa del artista, sino la gerente de su empresa musical, de publicidad y una inmobiliaria, “Peter me dio ese cargo hace cuatro años y le manejo absolutamente todo”.

En su cuenta de Instagram, la mujer constantemente interactúa con sus seguidores mediante la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en la que aprovechan para averiguar por su vida privada, detalles relacionados con el cantante vallenato y consejos de belleza, entre otros interrogantes. En esta oportunidad, los fanáticos de Becerra y su esposo no dudaron en preguntarle por qué motivo no ejerce su profesión.

“No la ejerzo, la ejercí meses porque ya Peter no me dejó cumplir con mis horarios de trabajo, quiso que me dedicara a él a sus cosas, a mi familia entonces no la ejercí más”, aseguró la influenciadora.

Se declara a favor de las cirugías plásticas

La modelo ya había participado en una dinámica similar en la que le dejaron una pregunta que le llamó la atención: ¿se ha realizado en alguna oportunidad algún retoque quirúrgico?, refiriéndose en específico a una liposucción.

La respuesta de Becerra fue contundente y dejó ver que sí está de acuerdo con este tipo de ayudas para que las personas se sientan contentas y conformes con su aspecto.

“Yo nunca me he hecho lipo, pero hay algo que no sé qué le ven de malo a las cirugías plásticas, porque yo soy partidaria que el que necesite operarse se opere, para subir su autoestima, verse más linda después de un embarazo, cuando bajan muy rápido de peso necesitan una lipo”.

Asimismo, le habló directamente a esos hombres que critican cuando ven a una mujer linda y se refieren a ella como una mujer linda pero, que tiene demasiadas cirugías.

“Y se refieren a una mujer como ‘es linda, ay no, pero está toda operada’, sí, pero se ve linda, eso no es nada, se supone que las cirugías son para eso, para que puedan cambiar su cuerpo, su autoestima, entonces el que tenga para hacerse una cirugía que se la haga, para que se sienta feliz y más bonito”, puntualizó en sus historias.

Críticas a su esposo por fiesta en plena pandemia

En medio del tercer pico de covid-19, el alcalde de Barranquilla ha implementado diferentes medidas restrictivas para evitar la propagación del virus en la capital del Atlántico como el toques de queda y la ley seca. Por esa razón, el cantante vallenato Peter Manjarrés consideró una buena idea recordarle a sus seguidores las medidas de bioseguridad y promover el ‘Quédate en casa’ por medio de una historia en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la publicación del cantante no fue tomada muy bien por los usuarios de la red social días después, señalándolo de ‘predicar pero no aplicar’ las normas, ya que luego de subir esta historia se vio al artista en un matrimonio vestido de gala, junto a su esposa Tata Becerra y sus dos hijas, Mariana y María del Carmen.

