Video | ‘La Segura’ le respondió a quienes la critican por su ombligo

Natalia Segura, mejor conocida en el mundo de las redes sociales como ‘La Segura’, es una de las influenciadoras más reconocidas y controversiales en el país por cuenta de sus publicaciones y los millones de seguidores que son apenas una muestra de su éxito en las plataformas digitales.

La caleña no dudó en contestar por redes a quienes la critican por la posición de su ombligo, que en algunas fotografías se ve más arriba de lo normal.

“En una nota de RCN me sale dizque, ‘La Segura’ es criticada por su ombligo que lo tiene más arriba ... ¿ustedes creen que yo me mato la cabeza por eso?, primero no tengo ni idea si mi obligo está más arriba porque desde siempre en cualquier foto de bikini siempre me dicen ‘¡uy! Que yo tenga la dignidad más alta que el ombligo de ‘La Segura’, yo la verdad no lo veo raro, o de pronto cuando me hicieron la lipo quedó más arriba”, aseguró la joven influenciadora.

También le dijo a estos seguidores que creen que ese tipo de comentarios la afectan, que ella no es perfecta y disfruta cuando le hacen bullying de manera graciosa.

“No tengo cuerpo perfecto, ni soy perfecta, me quedó un poquito de fibrosis en mi última lipo, quedó celulitis, pero a mí me da risa por ejemplo cuando me hacen bullying así, chistoso, los amo, me río de ello y me hago bullying yo misma porque lo disfruto”, finalizó la caleña.

Críticas a su mamá

Gracias a la fama que precede a la influenciadora, personas cercanas a ella como Alexandra Mena (su madre), también han llegado a ganar cierta popularidad y miles de seguidores en redes sociales, quienes se mostraron sorprendidos por una reciente publicación en la que aparece bailando bastante ligera de ropa la canción de reguetón conocida como ‘Poblado’.

“Cada día más humana, menos perfecta y más feliz”, fue la descripción que hizo la mujer del clip, en el que se le observa durante una sesión fotográfica y luce unas botas de jean y unos pequeños pantis.

Y aunque muchos de los seguidores de Mena se rindieron en elogios a través de los comentarios, otros se dedicaron a arremeter en su contra porque consideran que ella “está muy mayor”.

“Vieja ridícula”, “usted ya está muy mayor para andar en estas”, “tiene que entender que usted no tiene la edad de su hija”, “no tiene nada más que mostrar” y “será cada día más llena de silicona”; fueron algunos de los comentarios que recibió Alexandra Mena por su video.

Cabe mencionar que, no es la primera vez en la cual esto sucede, pues hace poco menos de un mes, cuando cambió de look e hizo una transmisión por Instagram, varios usuarios se burlaron de ella y dijeron que parecía hombre, no solo por su apariencia física sino por su voz.

“No es porque sea hombre, a veces me dicen eso (…) No soy hombre, ¿cómo así que si soy hombre?, entonces ¿cómo parí tres? Tampoco con la ignorancia”, respondió Alexa.

Sobre su gruesa voz, explicó que tiempo atrás buscaba marcar su cuerpo de forma rápida y eficaz, por lo que recurrió a aplicarse un ciclo de hormonas para conseguir un mejor resultado. Al acceder a este procedimiento, su voz comenzó a presentar fuertes cambios.

