Caso Natalia Villalba: autoridades pedirían circular roja de Interpol contra ciudadano británico que salió de Colombia

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

La investigación por la muerte de Natalia Villalba, la modelo y diseñadora gráfica cucuteña hallada sin vida dentro de una maleta en un apartamento del barrio El Virrey, en el norte de Bogotá, avanza hacia una nueva etapa.

De acuerdo con información revelada por Blu Radio, las autoridades colombianas estarían preparando la solicitud de una circular roja de Interpol contra un ciudadano británico que habría estado en el inmueble durante los días previos al hallazgo del cuerpo.

Según ese medio, el hombre ya fue identificado por los investigadores y, presuntamente, salió de Colombia el pasado 21 de junio a través de la frontera con Ecuador. La información hace parte de las líneas de investigación que adelantan la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá para esclarecer las circunstancias que rodearon la muerte de la mujer de 36 años.

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El extranjero identificado por las autoridades

De acuerdo con los datos conocidos hasta el momento, en el apartamento donde fue encontrado el cuerpo fueron ubicados documentos y registros que evidenciarían el ingreso de ciudadanos extranjeros al inmueble.

Por su parte, la revista Semana informó que los investigadores tendrían plenamente identificado al ciudadano británico que habría estado con Natalia Villalba durante sus últimas horas. Según ese medio, se trataría de un hombre natural de Londres que respondería al nombre de Matthew Foster y que habría abandonado el país por el Puente Internacional de Rumichaca.

La información divulgada por la revista señala además que cámaras de seguridad habrían registrado la salida del ciudadano británico del apartamento el 18 de junio, fecha en la que también se perdió contacto con la víctima. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han informado públicamente sobre órdenes de captura o imputaciones relacionadas con este caso.

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La familia de la mujer pide justicia en este caso que aún continúa en investigación - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Las últimas horas de Natalia Villalba

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la familia de Natalia Villalba continúa entregando detalles sobre los últimos contactos que tuvieron con ella.

En declaraciones recogidas por Blu Radio, Claudia Villalba, madre de la víctima, relató que habló por última vez con su hija el martes previo a su desaparición. Durante esa conversación, Natalia le comentó que tenía previsto viajar a Cúcuta durante el fin de semana para participar en las elecciones.

Según explicó, ella le recomendó permanecer en Bogotá y evitar el desplazamiento, sugerencia que, aparentemente, la joven aceptó en ese momento.

No obstante, una amiga cercana de Natalia entregó una versión distinta a la familia. De acuerdo con su relato, habló con la víctima hacia las 11 de la mañana del jueves y en esa conversación Natalia le manifestó que aún contemplaba realizar el viaje. También le pidió que no fuera al apartamento arrendado porque se encontraba ocupada.

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La misma amiga aseguró que hacia las 5:30 de la tarde de ese jueves los mensajes enviados al teléfono de Natalia dejaron de ser recibidos. Desde entonces no volvió a tener comunicación con ella.

El hallazgo del cuerpo en un apartamento del norte de Bogotá

El hallazgo se produjo el pasado 22 de junio en un apartamento del edificio Morph Chicó, ubicado en el norte de la capital del país.

Según la información divulgada por distintos medios, una trabajadora de servicios generales ingresó al inmueble para realizar labores de limpieza una vez finalizado el periodo de alquiler. En el lugar encontró una maleta dentro de la bañera y, al revisar su contenido, descubrió el cuerpo de la mujer, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

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Desde entonces, peritos judiciales y equipos especializados de la Fiscalía han realizado inspecciones técnicas en el apartamento con el propósito de recolectar evidencia física y reconstruir los movimientos de las personas que estuvieron en el inmueble.

El caso se reportó en Bogotá pasado el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 - créditos Google Maps | archivo Colprensa / Mariano Vimos

Las hipótesis que analizan los investigadores

Las causas de la muerte de Natalia Villalba continúan bajo investigación y las autoridades mantienen abiertas varias líneas de trabajo.

Según información publicada por Semana, una de las hipótesis que se encuentra bajo análisis plantea que la ubicación del cuerpo dentro de una maleta y en la zona de la ducha podría haber tenido como propósito ocultar huellas y otros rastros.

No obstante, esa versión corresponde a una hipótesis periodística basada en fuentes cercanas a la investigación y no a una conclusión oficial de las autoridades.

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La Fiscalía también avanza en la revisión de registros de ingreso, videos de seguridad, testimonios de personal del edificio y evidencia forense que permita establecer qué ocurrió durante las últimas horas de vida de la víctima.

Entre los elementos hallados en el apartamento figuran un computador, pertenencias personales y pasaportes de Natalia Villalba, mientras que su teléfono celular continúa sin aparecer y es considerado una pieza clave para la investigación. - crédito @ColombiaOscura/X

Evidencias y elementos que siguen siendo clave

Entre los aspectos que continúan siendo objeto de verificación se encuentra el paradero del teléfono celular de Natalia Villalba.

De acuerdo con declaraciones de su madre, durante la inspección judicial fueron encontrados el computador y otras pertenencias personales de la víctima. Sin embargo, el celular no apareció entre los elementos recuperados.

Las autoridades consideran que este dispositivo podría contener información relevante para reconstruir sus últimos movimientos, contactos y comunicaciones.