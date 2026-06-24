Misteriosa mujer captada en el partido de Colombia ante República Democrática del Congo se hizo viral: es hija de un excapitán de la Tricolor

La mujer captada por la transmisión del partido entre Colombia y RDC en Guadalajara generó especulaciones por su presencia junto a un exjugador de la Selección Colombia - crédito captura de pantalla DirecTVGo

Colombia y República Democrática del Congo jugaron un duelo fundamental en Guadalajara el pasado martes 23 de junio, correspondiente al cierre de la segunda fecha de la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

La Tricolor gozó de las mejores oportunidades del encuentro, pero las atajadas del arquero Lionel Mpasi impidieron la apertura del marcador hasta el minuto 76, cuando Daniel Muñoz aprovechó una habilitación de Juan Fernando Quintero y el espacio generado por Jhon Córdoba para batir al arquero, luego de que el balón fuese desviado por un defensor.

Como es habitual en las transmisiones, las cámaras enfocaron ocasionalmente a las tribunas, y durante unos segundos se enfocó a una mujer que se encontraba al lado de Mario Alberto Yepes. De inmediato surgieron especulaciones sobre su identidad, pues llegó a surgir la inquietud de si era una acompañante ocasional o hasta una nueva pareja del que fuera capitán de la Tricolor en Brasil 2014.

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Sin embargo, rápidamente se desmintió dicha información por personas que estaban más enteradas de lo relacionado con el entorno de Yepes, explicando que no se trataba de una pareja sentimental sino de su hija mayor, Miranda, de 21 años y fruto de la pasada relación del exfutbolista con Carolina Villegas. Es la mayor de tres hermanos, y es una acompañante recurrente en la vida pública del exdefensor.

La propia Miranda confirmó su identidad publicando algunos momentos de su visita el estadio de Guadalajara junto al exjugador - crédito @mirandayepesv/Instagram

Cabe recordar que el matrimonio de Yepes con Villegas terminó en 2024, luego de lo cual inició un noviazgo con la actriz Caterin Escobar.

Más allá del episodio viral, Miranda ha construido una actividad propia como creadora de contenido. En sus redes comparte publicaciones sobre viajes, estilo de vida, maquillaje y experiencias entre Colombia e Italia, en especial en Milán, ciudad donde pasa buena parte de su tiempo.

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Su perfil digital ha ganado visibilidad en el último tiempo debido a su belleza, por un lado, que genera todo tipo de elogios en los comentarios, así como por su cercanía con el mundo del fútbol. También aparece con frecuencia junto a su padre en eventos deportivos y familiares, una relación que ambos han compartido sin reparos en distintas oportunidades.

La viralización de Miranda Yepes coincidió con la reaparición del capitán, que se contó entre los asistentes al estadio en Guadalajara para apoyar a los dirigidos por Néstor Lorenzo en su aspiración de clasificar a la segunda ronda.

En sus redes sociales, el exjugador publicó imágenes de su paso por el estadio tapatío y escribió: “Aquí seguiremos apoyándolos con la misma pasión de siempre. Vamos Colombia, seguimos!!!!”.

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Entre esas imágenes, se le vio recorriendo escenarios del campeonato, posando junto al balón oficial y compartiendo la experiencia con Miranda.

Yepes aseguró que la Selección puede superar lo hecho en 2014

El exjugador manifestó que tenía expectativa de que esta Selección Colombia pudiese superar lo visto en Brasil 2014 - crédito @marioayepes/Instagram

El excapitán también participó en espacios de análisis antes del partido frente a República Democrática del Congo. Durante su paso por ESPN Mundial en la previa del partido, mencionó a cinco futbolistas fundamentales en las aspiraciones de llegar lo más lejos posible en el Mundial.

“Siento que el primer partido de un Mundial nunca es fácil. El debut en un Mundial no es sencillo. Había muchos jugadores que estaban debutando en una cita mundialista. Creo que Colombia tiene cuatro o cinco jugadores de los que se deriva ese liderazgo dentro de la cancha y dentro de un partido. Para mi gusto, son Camilo [Vargas], Davinson Sánchez, Lerma, James Rodríguez y, en lo futbolístico, Lucho Díaz“, analizó.

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Yepes sostuvo además que Colombia tiene nivel para competir, aunque reconoció que el grupo no era sencillo y que el torneo exige concentración. Incluso consideró que, si el equipo avanza como líder de su zona, podría superar el desempeño alcanzado por la selección en el Mundial de 2014.