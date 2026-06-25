Cristiano Ronaldo vs. jugadores de la Selección Colombia: este es el historial entre ‘El Bicho’ y los cafeteros

Cristiano Ronaldo es el capitán de la Selección de Portugal, James Rodríguez lo es de la de Colombia, equipos que se enfrentarán en la tercera jornada de la fase de grupos - crédito Reuters/EFE

El partido entre la Selección Colombia y Portugal aparece como uno de los grandes atractivos de la fase de grupos de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Aunque será un enfrentamiento inédito en la historia de los Mundiales, el duelo tendrá un ingrediente especial: el reencuentro de varios futbolistas colombianos con Cristiano Ronaldo, una de las máximas figuras del fútbol mundial.

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo llegará a este compromiso con la clasificación a los dieciseisavos de final asegurada y con el objetivo de mantenerse en la primera posición del Grupo K.

Cristiano Ronaldo no será un rival completamente desconocido para varios integrantes de la Selección Colombia. A lo largo de sus carreras en clubes europeos y en Arabia Saudita, 10 jugadores del actual plantel colombiano ya tuvieron la oportunidad de enfrentarlo, principalmente durante la etapa del portugués en el Real Madrid, aunque también hubo cruces en su paso por la Juventus y el Manchester United.

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Cristiano Ronaldo y David Ospina compartieron en el Al Nassr de Arabia Suaidta - crédito Stringer/REUTERS

David Ospina, el colombiano que más sufrió a Cristiano

Uno de los casos más particulares es el de David Ospina. El histórico arquero colombiano se enfrentó tres veces al delantero portugués y perdió los tres encuentros. Además, Cristiano logró marcarle un gol durante uno de esos enfrentamientos.

Sin embargo, la relación entre ambos cambió años después, cuando compartieron vestuario en el fútbol saudí. Ospina fue compañero de Cristiano Ronaldo en Al Nassr, donde disputaron 14 partidos juntos y compartieron 1.101 minutos en cancha. El arquero colombiano vivió de cerca la última etapa del portugués en el fútbol profesional y llegó a ser uno de sus socios dentro del equipo.

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James Rodríguez y una historia diferente: fueron compañeros en el Real Madrid

James Rodríguez es otro de los nombres destacados en esta lista, pero con una historia especial. El mediocampista colombiano no solo enfrentó a Cristiano Ronaldo, sino que también fue su compañero en el Real Madrid.

Antes de reencontrarse como rivales internacionales, ambos compartieron 86 partidos con el conjunto español, acumulando 5.558 minutos juntos. Durante ese periodo, Cristiano recibió 11 asistencias de James y el colombiano marcó siete goles tras pases del portugués.

Como rivales, James enfrentó dos veces al atacante luso, con un balance de un empate y una derrota.

Jhon Jader Durán es el único colombiano que comparte equipo con Cristiano Ronaldo en la actualidad - crédito EFE

Luis Díaz, Lerma y Córdoba: los que más veces lo enfrentaron

Entre los actuales jugadores colombianos, Jhon Córdoba es quien más veces ha enfrentado a Cristiano Ronaldo. El delantero suma cuatro partidos ante el portugués, aunque todos terminaron en derrota.

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Luis Díaz, una de las grandes figuras ofensivas de Colombia, también conoce lo que significa enfrentar al histórico atacante. El extremo colombiano lo cruzó en tres oportunidades, logrando una victoria y sufriendo dos derrotas.

El mediocampista Jefferson Lerma completa el grupo de jugadores con más enfrentamientos. El volante colombiano acumula tres partidos ante Cristiano, con un empate y dos derrotas.

James Rodríguez y Cristiano Ronaldo en la ceremonia del Balón de Oro del año 2014 junto a su representante, Jorge Méndez - crédito Reuters

El historial de los 10 colombianos ante Cristiano Ronaldo

Jhon Córdoba: 4 partidos, 4 derrotas.

David Ospina: 3 partidos, 3 derrotas.

Jefferson Lerma: 3 partidos, 1 empate y 2 derrotas.

Luis Díaz: 3 partidos, 1 victoria y 2 derrotas.

Johan Mojica: 2 partidos, 1 victoria y 1 derrota.

Davinson Sánchez: 2 partidos, 1 victoria y 1 empate.

James Rodríguez: 2 partidos, 1 empate y 1 derrota.

Cucho Hernández: 1 partido, 1 victoria.

Santiago Arias: 1 partido, 1 derrota.

Yerry Mina: 1 partido, 1 empate.

El encuentro correspondiente a la tercera jornada del Grupo K se disputará el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m. (hora colombiana) en el Miami Stadium. Colombia buscará defender su posición en la tabla, mientras Portugal llegará con la presencia de Cristiano Ronaldo como principal atractivo de un partido que promete ser uno de los más vistos de la fase inicial del torneo.

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