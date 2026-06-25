Luquegi Gil Neira es elegido rector de la Universidad de Antioquia y enfrentará la crisis financiera de la institución

El profesor Luquegi Gil fue designado rector por el CSU en sesión extraordinaria 00010 de 2026, realizada este 24 de junio en el Salón Consejo de Gobierno del Centro Administrativo Departamental de la Gobernación de Antioquia. - crédito Dirección de Comunicaciones UdeA / Alejandra Uribe F.

Luquegi Gil Neira fue elegido como nuevo rector de la Universidad de Antioquia el 24 de junio de 2026, culminando un proceso que incluyó consulta electrónica con la participación de 9.991 integrantes de la comunidad universitaria. Según el comunicado institucional, Gil Neira obtuvo la mayor votación en cinco de los seis estamentos consultados, consolidando su postulación tras casi tres décadas de vínculo con la institución.

El proceso de selección incluyó la revisión de credenciales de diez aspirantes, una consulta universitaria y la deliberación del Consejo Superior Universitario (CSU). La votación final, en sesión extraordinaria celebrada en la Gobernación de Antioquia, otorgó seis de nueve votos posibles a Gil Neira, quien es abogado y magíster en Derecho por la misma universidad.

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El Colombiano detalló que la representante profesoral ante el CSU, María Isabel Duque, presentó su renuncia tras la sesión, en medio de cuestionamientos sobre presunto favoritismo hacia el nuevo rector.

La designación de Gil Neira llega tras una consulta masiva y una sesión extraordinaria del Consejo Superior, en un contexto marcado por vigilancia oficial y exigencias de reforma estructural - crédito U. Antioquia

Perfil y experiencia del nuevo rector

Luquegi Gil Neira, de 47 años, inició su relación con la Universidad de Antioquia en 1996 y desde 2004 se ha desempeñado como profesor en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ha ocupado cargos de decano, vicedecano, secretario general y vicerrector general, lo que le ha permitido conocer a fondo las dinámicas administrativas y académicas de la institución.

Su propuesta rectoral, titulada “Cuidar. Transformar. Trascender”, plantea diez mandatos conceptuales, diez ejes programáticos y ocho programas insignia, abordando desde la sostenibilidad financiera hasta la equidad de género y el fortalecimiento docente.

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En palabras de Gil Neira, recogidas por la institución, “asumir la responsabilidad sobre la UdeA en este momento histórico no es gestionar una institución: es defender un proyecto colectivo construido a lo largo de más de dos siglos”.

El nuevo directivo cuenta con tres décadas de vínculo con la institución, donde ha sido estudiante, docente y directivo académico. - crédito U. Antioquia

Prioridades: cerrar el déficit y reformar la universidad

De acuerdo con el medio, el principal reto de la nueva administración será afrontar el déficit estructural de la Universidad de Antioquia, que a finales de 2025 ascendía a 450.000 millones de pesos. A finales de ese año, los retrasos en el pago de nómina y obligaciones con proveedores evidenciaron la gravedad de la crisis, lo que llevó al Ministerio de Educación Nacional (MEN) a intervenir la universidad y suspender al entonces rector, Jhon Jairo Arboleda.

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Según el análisis de El Colombiano, pese a la inyección de recursos por parte del Gobierno, el saldo en rojo se mantiene en 367.000 millones de pesos, y el presupuesto aprobado para 2026 aún resulta insuficiente. Gil Neira deberá liderar la gestión para cerrar esta brecha financiera, cumplir con los planes de mejoramiento exigidos por el MEN y restaurar la estabilidad institucional.

Entre los temas centrales de su agenda destacan también la atención a la crisis del Hospital Alma Máter, la implementación de un nuevo modelo académico, una reforma curricular y la actualización del estatuto universitario, que incluiría mecanismos de consulta vinculante para la comunidad universitaria.

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La Alma Máter avanza en el proceso de designación de su nueva administración en medio de desafíos institucionales y académicos. - crédito Universidad de Antioquia

Un proceso marcado por la controversia y la vigilancia estatal

La elección de Gil Neira se produjo en un contexto de alta tensión. El foro público de presentación de candidaturas tuvo que suspenderse por desórdenes, y el proceso fue objeto de una impugnación formal por parte de un grupo de profesores que denunció presuntas irregularidades. El CSU decidió continuar con la elección, dejando pendiente la respuesta a la impugnación, en línea con los plazos legales para este tipo de recursos.

De acuerdo con la institución, el rector designado solo podrá iniciar su periodo estatutario cuando el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia, impuesta desde diciembre de 2025. Esta intervención mantiene bajo monitoreo directo a la universidad y condiciona el inicio efectivo de la gestión del nuevo rector a la aprobación de los planes de mejora institucional.

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