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SOAT para motos podría bajar con propuesta de De La Espriella: busca reducir informalidad

El presidente electo plantea reducir el costo del seguro obligatorio para motocicletas, con el fin de ampliar la cobertura entre millones de conductores

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Circular sin placa reglamentaria puede acarrear una sanción de $337.400 pesos e inmovilización del vehículo, según el Código Nacional de Tránsito - crédito Colprensa
El SOAT para motocicletas podría tener cambios durante el próximo Gobierno, si avanza la propuesta presentada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para reducir el costo de este seguro obligatorio - crédito Colprensa

El SOAT para motocicletas podría tener cambios durante el próximo Gobierno, si avanza la propuesta presentada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para reducir el costo de este seguro obligatorio.

La iniciativa busca ampliar la cobertura entre motociclistas, disminuir la informalidad y aliviar la carga económica de millones de conductores que usan este vehículo como medio de transporte o herramienta de trabajo.

La información publicada por Revista Semana señala que el Consejo Nacional Electoral finalizó este miércoles 24 de junio el escrutinio de segunda vuelta y ratificó a De La Espriella como próximo presidente de Colombia para el periodo 2026-2030. Entre las propuestas que presentó durante la campaña aparece una modificación al sistema del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, dirigida especialmente a las motocicletas.

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La SFC presentó recomendaciones para comprar el Soat a través de canales legítimos, incluyendo sitios web y puntos autorizados - crédito Montaje Johan Largo/Infobae
El SOAT para motocicletas podría tener cambios durante el próximo Gobierno, si avanza la propuesta presentada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para reducir el costo de este seguro obligatorio - crédito Montaje Johan Largo/Infobae

Este seguro es clave para los conductores porque garantiza atención médica inmediata e incondicional cuando una persona resulta involucrada en un accidente de tránsito, sin importar quién haya tenido la responsabilidad del hecho. Sin embargo, el alto costo ha sido señalado como una de las razones por las que muchos motociclistas no lo adquieren.

Propuesta para reducir el costo del SOAT

Según la página oficial del partido Defensores de la Patria, De La Espriella propuso una reducción significativa en el valor del SOAT para motocicletas. El argumento principal es que una tarifa más accesible podría llevar a más usuarios a comprar el seguro y, con ello, ampliar la cobertura en todo el país.

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El presidente electo ha señalado que Colombia enfrenta un problema grave en el parque automotor de motocicletas por la falta de aseguramiento. “Hay 13 millones de motos y cerca del 80 % no tiene seguro obligatorio”, dijo, al explicar la dimensión del reto que buscaría enfrentar con el reajuste.

Para De La Espriella, el costo actual del SOAT empuja a muchos conductores a circular sin póliza, especialmente a quienes dependen de la motocicleta para trabajar y sostener a sus familias. Bajo esa lectura, bajar tarifas no solo representaría un alivio económico, sino una forma de reducir la informalidad.

La propuesta parte de una idea concreta: si el seguro cuesta menos, más motociclistas podrían ingresar al sistema. Eso mejoraría la protección de los conductores y también la capacidad de respuesta de las entidades encargadas de cubrir la atención derivada de siniestros viales.

La Superintendencia Financiera y el Ministerio de Transporte permiten que extranjeros adquieran el Soat por días - crédito Colprensa
El SOAT para motocicletas podría tener cambios durante el próximo Gobierno, si avanza la propuesta presentada por el presidente electo Abelardo De La Espriella para reducir el costo de este seguro obligatorio - crédito Colprensa

Tarifas vigentes para motos en 2026

A comienzos de 2026, la Superintendencia Financiera de Colombia publicó los valores vigentes del SOAT para diferentes tipos de vehículos. En el caso de las motocicletas, la tarifa depende del cilindraje y del nivel de riesgo asociado a cada categoría.

Para motos de menos de 100 centímetros cúbicos, el valor del SOAT está en 256.200 pesos. Para motocicletas entre 100 y 200 centímetros cúbicos, la tarifa vigente es de 343.300 pesos. En el caso de motos de más de 200 centímetros cúbicos, el costo llega a 761.400 pesos.

El valor para motocarros de cinco pasajeros quedó en 386.900 pesos, según las tarifas mencionadas. Estos precios muestran la diferencia que existe entre categorías y el impacto que el seguro puede tener sobre usuarios de menores ingresos.

La discusión sobre el SOAT para motociclistas vuelve así al centro del debate público. La propuesta del nuevo Gobierno buscaría resolver una tensión que lleva años en el país: mantener la protección obligatoria frente a accidentes, pero hacerla suficientemente accesible para que más conductores la paguen.

Por ahora, la iniciativa está planteada como una propuesta de campaña que deberá traducirse en decisiones normativas o regulatorias para convertirse en realidad. Mientras tanto, los motociclistas siguen sujetos a las tarifas vigentes y a la obligación de circular con el SOAT activo.

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