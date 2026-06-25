La Selección Colombia le vuelve a hacer frente a Argentina: igualó una racha en el Mundial 2026

La Selección Colombia ha marcado cuatro goles en dos partidos del Mundial 2026 y es líder del grupo K con seis puntos - crédito Raquel Cunha

El buen momento de la Selección Colombia en el Mundial 2026 se compara con el ambiente de Brasil 2014, cuando el entonces técnico José Pekerman alcanzó la cifra perfecta de nueve puntos en la fase de grupos y esa es la aspiración de Néstor Lorenzo con su nómina.

Sumado a eso, la Tricolor igualó a Argentina con una marca en las Copas del Mundo, la cual era exclusiva de la Albiceleste desde hace ocho años, pero los cafeteros han demostrado que cuentan con condiciones para ser protagonistas en el certamen, más allá de ser favoritos o no.

Por su parte, Néstor Lorenzo destacó el esfuerzo de sus dirigidos en la victoria sobre la República Democrática del Congo, algo que desea ver en el próximo compromiso frente a Portugal, el 27 de junio en Miami, para asegurar el primer puesto del grupo K y seguir haciendo historia.

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Colombia y Argentina, por igual en el Mundial 2026

La selección de Colombia igualó a Argentina al alcanzar once partidos consecutivos marcando goles en la Copa del Mundo, estableciendo así la mayor racha activa entre las selecciones sudamericanas. El dato fue compartido por el periodista deportivo Joshua Mattar Cadena en la red social X el 23 de junio de 2026.

La Tricolor comenzó esa cifra desde Brasil 2014, cuando superó a Grecia por 3-0 en la apertura de la fase de grupos, siguieron los triunfos sobre Costa de Marfil (2-1), Japón (4-1), Uruguay (2-0) y la derrota ante Brasil en los cuartos de final (2-1), y en Rusia 2018 continuó con la caída ante los nipones (2-1), el triunfo frente a Polonia (3-0) y Senegal (1-0) y el empate con Inglaterra (1-1).

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Colombia y Argentina, los equipos con más partidos marcando gol en los mundiales para Sudamérica - crédito @JoshMattar/X

Pasaron ocho años y la Selección Colombia amplió esa marca con las victorias en los compromisos con Uzbekistán por 3-1 y RD Congo por 1-0, para un total de 22 anotaciones en esas 11 presentaciones mundialistas, además de ocho anotaciones en contra.

Por su parte, Argentina inició la racha en la tercera jornada de Rusia 2018, con el triunfo 1-0 ante Nigeria, la amplió en Qatar 2022, el camino al título, y en Norteamérica 2026 no bajó el pie del acelerador con las victorias frente a Argelia (3-0) y Austria (2-0), con la curiosidad de que en los últimos seis juegos hubo un tanto de Lionel Messi.

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Lionel Messi es el líder y figura de Argentina en los últimos dos mundiales - crédito Denny Medley/IMAGN IMAGES vía Reuters

La Albiceleste mantenía hasta ahora la marca como única selección sudamericana con una racha activa de once partidos anotando en Mundiales. El nuevo registro de Colombia la sitúa al mismo nivel que el actual campeón del mundo, lo que refleja el crecimiento y la regularidad ofensiva de la Tricolor.

“Los jugadores se mataron por la victoria”

Tras el partido ante RD Congo, el técnico Néstor Lorenzo felicitó a sus jugadores por el rendimiento y sostuvo: “Hicieron un partidazo los muchachos, les agradezco el esfuerzo. Se mataron y siguieron el plan. Debimos ganar con más diferencia, pero los partidos son así. Fuimos justos ganadores”.

El argentino destacó el desempeño del mediocampo y explicó el enfoque ante el rival: “Con estos equipos tienes que encontrar espacios entre líneas. Teníamos que tener posesión con seguridad y jugaron un partidazo Arias, Lerma, Puerta, todo el mediocampo, hasta James”.

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Néstor Lorenzo se vio satisfecho por el trabajo de la Selección Colombia ante RD Congo, pese al resultado corto de 1-0 - crédito Daniel Becerril/REUTERS

También remarcó el trabajo defensivo con el bloque alto para presionar a los africanos en su campo: “Son los que quedan expuestos cuando el equipo juega tan arriba con los laterales adelantados. Lerma y los dos centrales hicieron un trabajo espectacular”.

En el encuentro, Juan Fernando Quintero y Dávinson Sánchez fueron las principales figuras, pues el volante ingresó en el segundo tiempo para hacer el pase de la anotación de Daniel Muñoz, mientras que el defensor cubrió todos los espacios para evitar el contragolpe del rival.