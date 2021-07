Qué es la doble militancia que dejó sin curul a Ángela María Robledo en el Congreso

Ángela María Robledo. / Colprensa

Este jueves la Corte Constitucional dio a conocer que la curul de Ángela María Robledo en la Cámara de Representantes no iba más. El fallo se dio tras revisar una tutela en la que señalaba que la excongresista había incurrido en doble militancia.

Robledo no ganó su curul haciendo campaña al Congreso, sino que se le otorgó como parte del estatuto de la oposición y de la reforma de equilibrio de poderes que declaran que quien quede en segundo lugar en las elecciones presidenciales tendrá una curul en el Senado (Gustavo Petro) y otra en la Cámara por ser la formula vicepresidencial, en este caso, Robledo.

Pero la Corte determinó que ella había incurrido en doble militancia, es decir, que perteneció a dos partidos o movimientos políticos distintos en menos de un año. Ángela María se presentó a las elecciones de 2018 como candidata a la vicepresidencia con la Coalición de la Colombia Humana, el MAIS y otros sectores alternativos, pero el lío se dio porque previamente había sido congresista por el partido Alianza Verde hasta el 20 de marzo de 2018.

“Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la segunda elección por un partido distinto, deberá renunciar 12 meses antes del primer día de inscripciones”, dice el inciso 2 del artículo 2 de la Ley 1475 de 2011.

La decisión se dio luego que la Corte Constitucional eligiera para su revisión la tutela que había interpuesto la congresista contra la Sección Quinta del Consejo de Estado, ante las demandas de doble militancia. La decisión del alto tribunal se tomó con cinco votos a favor y cuatro en contra y contó con la participación de la conjueza Ruth Stella Correa, expresidenta del Consejo de Estado, debido al impedimento que presentó la magistrada Paola Meneses.

En abril de 2019, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló la resolución 15895 del 19 de julio de 2018 del Consejo Nacional Electoral que le otorgó la curul a Robledo por el Estatuto de Oposición ya que argumentaba la doble militancia, pero Robledo interpuso una tutela diciendo que no se podía aplicar porque ella no se presentó directamente a la curul si no que fue otorgada por la votación en la contienda presidencial.

Hace unos meses la Sección Segunda del Consejo de Estado falló a favor de Robledo y le devolvió la curul en la Cámara, pero luego la Corte seleccionó la tutela para revisión y revocó el fallo.

La exrepresentante a la Cámara agradeció a “los cientos de ciudadanos y ciudadanas que a través de sus mensajes le dan fuerza para continuar fortaleciendo su proyecto político, que ahora más que nunca es necesario en nuestro país, cuyos habitantes sueñan vivir en una Colombia en paz y con justicia social”. También acató la norma y dijo que, aunque en su momento consultó con varios expertos constitucionalistas que le aseguraron que no violaba ninguna norma, siempre va a ser respetuosa de la Corte.

“Un golpe a la oposición. Noticia dolorosa, pero encontraré la fuerza para continuar nuestro camino político”, señaló Robledo al conocer la noticia.

Aunque en su momento la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, criticó a Angela María Robledo por dejar el Verde, este jueves lamentó su salida del capitolio nacional: “Mi abrazo y solidaridad contigo, Ángela María”, señaló.

