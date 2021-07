Teófilo Gutiérrez no renovó contrato con Junior de Barranquilla y será agente libre

El delantero Teófilo Gutiérrez no renovó contrato con Junior de Barranquilla. Su último partido con el conjunto tiburón fue el pasado 15 de abril de 2021 contra Bolívar de Bolivia por la Copa Conmebol Libertadores 2021

El contrato de Teófilo Gutiérrez con el club de fútbol Junior de Barranquilla finaliza este jueves 1 de julio. Luego de que hace cuatro años firmara contrato con el conjunto tiburón por un valor de 1.8 millones de euros, proveniente del Sporting de Lisboa de Portugal, ahora pasará a ser agente libre.

La confirmación de la noticia se dio en la tarde del miércoles 30 de junio, tras una serie de rumores que relacionaban el futuro del delantero de La Chinita, Atlántico, en Barranquilla. Al parecer no llegaron a un acuerdo entre las partes, junto al agente del futbolista, Alberto Fochi Moreno, y Gutiérrez se ha desvinculado dejando un mensaje de agradecimiento con el equipo en sus historias de Instagram.

Esto dijo el atacante de 36 años en la red social junto a un video en el que la hinchada coreaba su nombre en su regreso durante su tercer ciclo en Junior:

Gracias Dios por estar a mi lado estos años hermosos con esta camiseta. Ahora sí llegó el momento de decirle ‘gracias por todo’ a la hinchada, bay (bis)

Así las cosas, quedó confirmada la salida del delantero, que pasará a ser agente libre de momento, pues no se ha oficializado alguna oferta o vinculación con otro equipo, y el jugador no está pensando en retirarse.

Teófilo Gutiérrez, con gran pasado en el fútbol argentino y en Colombia, venía ejerciendo presión por la renovación de su contrato desde diciembre de 2020 y tuvo algunas ofertas en el fútbol gaucho que finalmente no tomó.

En sus habituales transmisiones en vivo y sus pronunciamientos en redes, el experimentado delantero había informado sus intenciones de quedarse en Junior, pero no hubo una oferta en concreto.

Situación similar sucedió entre Junior de Barranquilla y Palmeiras de São Paulo con el jugador Miguel Ángel Borja, quien después de la Conmebol Copa América 2021 regresará al ‘verdão’ a falta de una oferta entre el club colombiano y el brasileño por continuar con la cesión o acceder a la opción de compra del atacante cordobés.

Todo parece indicar que la situación económica en el club barranquillero no es la mejor, pues el principal obstáculo entre Teófilo y Junior fue de índole financiero. Aparentemente, ambas partes buscaban hacerle una reducción en su salario para renovar, pero Gutiérrez Roncancio se opuso a la baja en su paga.

Tras las aparición de varias lesiones y los malos resultados que condicionaron más el negocio, la salida se cerró con la finalización del contrato. Ni el futbolista ni el equipo dieron detalles oficiales de la salida, sin embargo, en la cuenta de Twitter de Junior anunciaron la llegada de dos jugadores al plantel, Walmer Pacheco y Juan Sebastián Herrera.

Agradecido con la familia Char, Teófilo se fue con varias opciones y posibilidades de llegar al fútbol profesional de Argentina o de Arabia Saudita. No obstante, no se descarta alguna sorpresa en Colombia con su potencial llegada a América de Cali o Atlético Nacional, club que de momento no puede fichar por la sanción del Tribunal Superior de Suiza donde obligan a los paisas a pagarle cinco millones de dólares a Cortuluá.

