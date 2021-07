Luisa Fernanda W habló sobre su lucha contra la alopecia

Luisa Fernanda W. Foto: Instagram @luisafernandaw

Luisa Fernanda W dejó preocupados a sus seguidores al publicar en las historias de su perfil de Instagram, una fotografía de cuando tuvo que luchar con la caída de cabello que la dejó con una zona de cabeza calva.

La imagen de acuerdo con el mensaje que dio la influencer, fue tomada hace más de un año atrás, exactamente el 5 de febrero de 2020 durante el confinamiento causado por la pandemia. Muchos de los usuarios de redes sociales atribuyeron su problema tanto los constantes cambios de look como al estrés que pudo sufrir.

“Yo me puse a buscar una foto de cómo tenía las entradas antes y miren este antes y este después”, expresó la creadora de contenido en sus historia de instagram antes de compartir la fotografía.

Sin embargo, esta foto lo público para mostrarle a sus fans el avance que ha tenido y como se ha dado de forma exitosa su recuperación pues minutos después, se grabó la misma parte del cuero cabelludo, promocionando un producto y señalando que ya tenía pelo gracias a este que está usando y le han ayudado a cubrir esa zona que estaba calva.

“Miren el después, todo el pelo nuevo que me ha nacido (…) Ahí lo pudieron ver, prácticamente me estaba quedando calva, por eso le tengo tanta fe a los productos que yo les recomiendo para el pelo. O sea, esto no es un juego, crece mucho pelo”, explicó Luisa Fernanda.

Esto es una muestra más de lo que afirmó la paisa y es que cada vez quiere mostrarse más natural.

“Yo amo los filtros, pero casi no los uso. De hecho, tengo dos, pero casi no los uso porque ya tengo la boca suficientemente grande como para ponerme filtros que me hagan ver así (hizo gesto de boca de pato) y no me gusta que a toda hora me vean con el pinche filtro, y los estoy acostumbrando bastante a que me vean así (desmaquillada), pa’ cuando me vean maquillado (digan): - como ay, se maquilló”.

Pese al problema que comentó la Youtuber, hace unos días atrás mostró su nuevo cambio de imagen. En esta ocasión, la influenciadora optó por regresar a las extensiones y cambió levemente el rubio de su pelo, pues la estilista que siempre se encarga de sus transformaciones le recordó que debía continuar cuidando su melena y le aconsejó ir despacio si espera verse aún más rubia.

“Amigos, la reina me dice, vamos poco a poco, paso a paso con el pelo rubio. Me ha costado mucho hacerle caso porque si por mi fuera yo ya estaría más que oxigenada. ¡Necesito estar muy rubia ya!”, afirmó Luisa Fernanda W.

La opinión entre los usuarios sobre el cambio de la influenciadora estuvo dividida, ya que mientras unos aseguraron que les encantó como quedó, otros manifestaron que luce “mayor” y si sigue así “se va a quedar calva otra vez”.

Además, muchos de los comentarios fueron enfocados a su problema de caída de cabello, pues los seguidores no podían creer que después de su experiencia se siga exponiendo a la decoloración del cabello para llegar a un tono tan claro y que exige un proceso muy agresivo para el cuero cabelludo.

La publicación, donde la novia de Pipe Bueno muestra su nuevo look, cuenta con más de 345 mil me gusta y supera los 1.000 comentarios.





