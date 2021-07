Lo que se conoce del asesinato del niño de 11 años en Barranquilla

Javier Segundo Fernández Hernández, padrastro del menor hallado muerto en su casa, es el principal sospechoso de haber perpetrado su asesinato. Foto: archivo particular, ZonaCero

Fernando, un menor de 11 años que vivía en el barrio Evaristo Sourdis, en el sur de Barranquilla, fue hallado muerto en su vivienda con múltiples golpes en su cuerpo y una herida abierta en la cabeza. Según las autoridades, el niño habría fallecido el pasado 28 de junio y se dio con su cadáver porque su familia materna notó su ausencia durante sus acostumbradas cenas junto a su abuelo.

“Él llega a la casa siempre a cenar, yo le guardo su cena. El lunes no llegó. Le digo al hijo mío, mijo Fernando no vino a comer. El martes, ayer. Le digo al hijo mío, ‘mijo ahí está la comida de Fernando no ha llegado a comer’. Al rato viene mi hermano, el hermano mío se vino para acá, entró y al ratico me dijo que el muchacho estaba muerto. ¿Cómo puede ser posible eso?”, expresó Carlos Sequeda, abuelo del menor, al medio local ZonaCero.

“Será una imagen que jamás voy a olvidar en mi vida”, expresó el tío del menor, según le contó a El Heraldo. De acuerdo con su testimonio, al intentar llamar la atención de quienes viven en la casa, el hombre no recibió respuesta. Por esto, optó por utilizar las llaves de la casa que tenía en su poder.

Al ver que no había nada en la cocina, se movilizó hasta el primer cuarto de la vivienda, en el cual vio al menor de 11 años tendido en el suelo entre dos camas, lleno de sangre y cubierto por una sábana. Lo que más impactó a su familiar fue la gran herida abierta que tenía en su frente y el olor que emanaba la cama en la que dormía el niño.

De acuerdo con las autoridades, recopiló El Heraldo, se consultó a la población del sector y se determinó que la última vez que se vio al niño con vida fue en la mañana del lunes, 28 de junio. Por otro lado, se conoce que, a mediodía de ese mismo día, su padrastro, quien lo cuidaba mientras la madre trabaja en Bogotá, salió del inmueble con un maletín y de ahí se perdió su rastro.

Y según los familiares del menor, Javier Segundo Fernández Hernández, pareja de la madre del niño, es el principal sospechoso del asesinato. “No puede ser posible, no entiendo qué motivo tuvo ese señor para matar a mi nieto. No sé”, expresó Sequeda, abuelo del niño, a ZonaCero.

De acuerdo con el familiar, el hombre nunca fue muy comunicativo y, al parecer, se había ganado la confianza del menor con regalos materiales. “Él le daba cosas, le compró un celular y el niño se había integrado bastante a él, por eso prefirió quedarse con el padrastro que irse pa mi casa o a la de los abuelos, pero siempre estábamos pendiente de él. Nos extrañó que no le contestaba los mensajes a mi señora y nos preocupamos”, explicó el tío del menor, en conversación con Blu Radio.

Orden de captura para el padrastro

Fernández Hernández, oriundo de La Guajira, está siendo buscado por las autoridades y ya cuenta con una orden de captura en su contra por el asesinato del menor. El miércoles, la Fiscalía 11 Especializada expidió el documento con el que se haría efectiva la detención de la pareja de la madre de Fernando. El delito por el que se le señaló es homicidio agravado.

“La Policía a través de la Sijín recopiló suficiente material probatorio que permitieron que un juez por solicitud de la Fiscalía emitiera una orden de captura contra el presunto responsable del crimen”, expresó Carlos Cabrera, subcomandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Incluso, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, ofreció 10 millones de pesos a quienes den información relacionada con el paradero del indiciado. “Queremos verlo respondiendo ante la justicia. Esto causa repudio, tristeza y rechazo a toda forma de violencia física y social y más aún en el seno del hogar, donde tenemos que entregar amor y comprensión”, aseveró el mandatario.

