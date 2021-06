“Con lágrimas y el corazón arrugado”: Duván Vergara se despide de la ‘familia’ del América de Cali

Duván Vergara jugó con América de Cali desde 2019. REUTERS/Washington Alves

Tres de los referentes del América de Cali los dos últimos años y medio, en los que el club se coronó campeón dos veces del fútbol colombiano —el Torneo Finalización 2019 y la Liga BetPlay 2020—, han decidido dar un paso a un costado en su carrea profesional. Se trata de Yesus Cabrera, hoy agente libre, Rafael Carrascal, ahora jugador del Cerro Porteño, y Duván Vergara, quien recién fichó por los ‘Rayados’ de Monterrey.

Vergara, en especial, deleitó a la hinchada con sus gambetas, asistencias y goles; aunque los últimos seis meses no fueron los mejores por las lesiones. Pues bien, este 29 de junio, tres días después de oficializar su salida, el conjunto escarlata agradeció al futbolista mediante un emotivo video en sus redes sociales. En el filme, el monteriano de 24 años agradeció a seguidores, dirigentes y técnicos que hicieron parte de su ciclo con el América.

“Cuando uno ama es inevitable controlar la nostalgia. Con lágrimas y el corazón arrugado, llega el día en el que tengo que partir de un club que me abrió las puertas cuando otros me las cerraron. Llegó un señor loco que confió en mí y en mis capacidades, y me dio la oportunidad. Estoy agradecido siempre don Tulio, acuérdese que plata no hay”.

El extremo izquierdo también tuvo palabra para el DT Alexandre Guimarães, con quien salió campeón en 2019 y que hasta hace poco dirigió a Atlético Nacional. Tanto fue así que, como James a Ancelotti, lo considera un papá:

“Me dio esa confianza el profesor Alexandre Guimarães, mi viejo, mi papá. Me devolvió ese fútbol callejero que llevo dentro (...). Partido a partido me fui enamorando cada día más de una hinchada loca, pero ‘reloca’, que no dejaba de apoyar jamás. Tuve opciones de irme y no lo quise así. Quise quedarme con esa locura que se te incrusta en la piel”.

Sus palabras también fueron para el estratega argentino Juan Cruz Real, quien se fue el pasado abril del América de Cali debido a los malos resultados en la Copa Conmebol Libertadores, si bien solo dirigió cuatro de los seis juegos de la fase de grupos. Los dos restantes estuvieron a cargo de Gerson Gonzáles, entrenador de las divisiones inferiores.

“Él sigue confiando en mí y apuesta por un poco de muchachitos que nos aportan para obtener la 15. América vuelve al lugar que le pertenece (...). Me voy tranquilo porque llegué a ser feliz a millones de personas con mi forma de jugar. El número 11, ese que contagió a todos con su buen fútbol, les dice hasta luego. Un club hermoso lo enamoró”.

Luego de militar en Envigado, Rosario Central (Argentina) y América de Cali, el extremo izquierdo de ‘la Mechita’ hará parte de la plantilla del Monterrey de México junto a los también colombianos Dorlan Pabón y Stefan Medina.

Monterrey, un equipo que quiere salir campeón

Cuatro días atrás el DT de Monterrey, Javier Aguirre, manifestó a la prensa que la contratación de Duván Vergara hace parte de la estrategia del equipo por salir campeón de la liga mexicana. “Con la baja de Avilés Hurtado necesitábamos algo parecido, algo eléctrico, por fuera, y ahí está”, dijo el estratega sobre el monteriano.

Aguirre también agregó: “La meta es ser campeones, tenemos un plantel basto. La temporada pasada no hay justificaciones, no supimos aguantar las ventajas y debemos aprender de nuestros errores y este año encararlo con responsabilidad, llegar hasta el final”.

