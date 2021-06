Listos los representantes de la selección Colombia de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio

Las competencias de ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de Tokio se desarrollarán entre el 24 y el 28 de julio. Foto: Fedeciclismo

Este 29 de junio, la Federación Colombiana de Ciclismo (Fedeciclismo) dio a conocer los seis pedalistas que representarán al país en los Juegos Olímpicos de Tokio, que comenzarán en 24 días.

Los elegidos por el seleccionador nacional de ruta, Carlos Mario Jaramillo, son Esteban Chaves (Bike Exchange), Nairo Quintana (Arkea Samsic) y Daniel Martínez (Team Ineos), además de Rigoberto Urán y Sergio Andrés Higuita (EF Nippo). Entretanto, para asumir la prueba de fondo femenina fue escogida Paula Andrea Patiño.

Quienes estaban preseleccionados para acudir la cita olímpica, pero que finalmente no irán pues son solo seis los cupos, son Egan Bernal, Miguel Ángel López, Sergio Luis Henao y Andrés Ardila.

Que Egan no vaya asistir a Tokio no es algo nuevo, el pasado 16 de junio el nacido en Zipaquirá afirmó:

“Pasé el covid-19 y voy tres semanas sin montar en bicicleta, así que no es la preparación ideal para unas olimpiadas tan duras como van a ser las de este año, sería quitarle el cupo a una persona que realmente lo merece, así que no voy a ir”.

El vigente campeón del Giro de Italia además estaría preparando su participación en la Vuelta a España, pues, a sus 24 años de edad, buscará ganar la triple corona del ciclismo mundial, esa que solo un selecto grupo de siete pedalistas en la historia ha conseguido.

La inasistencia de Miguel Ángel López tampoco sorprende; el boyacense está corriendo el Tour de Francia y también estará presente en La Vuelta a España, al menos eso es lo que pretende el Movistar Team. De ahí que el tiempo no le dé.

Sergio Luis Henao, que estuvo cerca de ganar una medalla en los Juegos Olímpicos de Río 2016, de no ser por una caída cerca de la meta tras enredarse con Vincenzo Nibali, no estará presente en Tokio. Su ausencia sería decisión de Carlos Mario Jaramillo; quizá no está en su mejor momento o sencillamente hay mejores que él.

Andrés Camilo Ardila, a sus 22 años corredor del UAE Team Emirates también se quedó por fuera de la selección final para los olímpicos. De su talento nadie duda, pero Jaramillo habría apostado por la experiencia para darle una alegría en el país en el evento deportivo organizado en Japón.

De los convocados para integrar el equipo nacional, todos están participando en el Tour de Francia salvo Daniel Felipe Martínez (representante en la CRI campeón de los Juegos Panamericanos); el pedalista de Soacha también representará al país en la prueba contrarreloj, pues de los convocados es el especialista en esa modalidad.

Por su parte, Paula Patiño, integrante del Movistar Team, se desplazó a Italia para afrontar la próxima versión del Giro Rosa.

“El ciclismo contará con un total de 10 representantes. A los seis integrantes de la ruta, se suman Mariana Pajón. Carlos Ramírez y Vincent Pelluard, en BMX; y Kevin Santiago Quintero en la especialidad de pista”, aseguró la Fedeciclismo.

Selección Nacional de ruta Tokio 2021:

Hombres:

Rigoberto Urán (EF Nippo)

Sergio Andrés Higuita (EF Nippo)

Esteban Chaves (Bike Exchange)

Daniel Felipe Martínez (Team Ineos)

Nairo Alexander Quintana (Arkea Samsic)

Damas:

Paula Andrea Patiño (Movistar Team)

Sábado 24 de julio: Ruta masculina.

Domingo 25 de julio: Ruta femenina

Miércoles 28 de julio: contrarrelojes masculina y femenina

