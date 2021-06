Santiago Arias regresará a entrenar con el Atlético de Madrid, pero su futuro parece nublado

Junio de 2020, Santiago Arias entrenando con Atlético de Madrid. Foto: atleticodemadrid.com/Handout vía

El 24 de septiembre de 2020, Santiago Arias fue presentado oficialmente como refuerzo del Bayern Leverkusen, al que llegó luego de no ser prioridad para el ‘Cholo’ Simeone, DT del Atlético de Madrid, pese a sus destacadas actuaciones.

Al conjunto alemán Arias arribó con el objetivo de consolidarse como titular, cedido por un año y con opción de compra. No obstante, hoy, diez meses después, su futuro futbolístico no deja si no incertidumbre. Solo jugó un partido y el club no tiene interés en seguir contando con sus servicios.

El único encuentro que el futbolista de 29 años disputó en la Bundesliga fue el 3 octubre de 2020, contra el Stuttgart. Siete días después el nacido en Medellín sufrió una lesión, de la que hasta hace poco se recuperó, que le impidió brillar como esperaba,

El 10 de octubre pasado, en el debut de la selección de Colombia en las eliminatorias rumbo a Catar 2022, enfrentando al conjunto venezolano, Arias se fracturó el peroné izquierdo y también vio afectados los ligamentos en su tobillo. Sucedió cuando el cronómetro apenas marcaba el minuto ocho, producto de un golpe con el venezolano Darwin Machís, quien milita en el Granada.

Los médicos sacan al jugador colombiano Santiago Arias tras lesionarse, durante un partido de clasificación para el Mundial de Catar 2022, entre los seleccionados de Colombia y Venezuela, en Barranquilla (Colombia). EFE/Mauricio Dueñas

Tan delicada fue la lesión del lateral, que por su buen fútbol se había adueñado de la banda derecha en la selección, que fue intervenido quirúrgicamente en dos ocasiones: poco más de una semana después del juego con Venezuela y el 22 mayo.

En contexto: Una nueva operación de Santiago Arias retrasa su regreso a las canchas

“Una vez más en el quirófano y nuevamente todo ha salido bien. Gracias a Dios y todos los que me han ayudado en este proceso”, compartió en sus redes sociales Arias luego de su más reciente cirugía.

Volverá a Madrid el 8 de julio

Como el Bayern Leverkusen no hizo efectiva la opción de compra del colombiano, dado que solo jugó un partido, Santiago Arias tendrá que regresar los próximos días a entrenar con el Atlético de Madrid, aunque no tendría cupo en el equipo, pues el inglés Kieran Trippier es inamovible por la banda derecha y el croata Šime Vrsaljko, suplente, ha actuado bien cuando ha tenido minutos en el campo de juego.

Santiago Arias después de su más reciente intervención quirúrgica, en mayo pasado. Foto: Instagram

De acuerdo con el diario As de España, cuando Arias regrese el director deportivo de los colchoneros, Andrea Berta, buscará cederlo a un nuevo club:

“Arias hará la pretemporada con el Atlético a partir del 7 de julio, aunque sabe que tiene todas las papeletas para salir. Para el colombiano lo más importante ahora mismo es que inicie bien los entrenamientos con el equipo rojiblanco y Berta tendrá que buscarle una nueva cesión. En el Atlético lo tiene muy complicado para quedarse”.

De la mano de Berta, el antioqueño llegaría a su sexto equipo su carrera deportiva, pues ya ha jugado en La Equidad, Sporting Lisboa (Portugal), PSV Eindhoven (Países Bajos), Atlético de Madrid (España) y el Bayern Leverkusen. Entretanto, con la selección colombiana (de mayores) ha jugado 54 partidos. Su valor actual en le mercado es de seis millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt.

En su última temporada con el vigente campeón de la liga española, ‘Santi’ jugó 1.075 minutos en 14 partidos. Ahora, habrá que esperar su próximo horizonte y que, dependiendo de su continuidad, pueda regresar al combinado tricolor, donde hoy ocupan su posición Daniel Muñoz y Stefan Medina.

SEGUIR LEYENDO: