Rodolfo Hernández inscribe oficialmente su candidatura presidencial

El exalcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández anunció este martes su candidatura a la Presidencia de Colombia en las elecciones de 2022, luego de inscribirse ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá.

El político santandereano se inscribió durante esta tarde ante el registrador nacional, Alexander Vega, por el movimiento ciudadano ‘Liga de Gobernantes Anticorrupción’, con el que busca llegar a la Presidencia de Colombia en las elecciones del próximo año.

Por tal razón, el ingeniero civil, quien protagonizó varias polémicas durante su alcaldía en la capital de Santander, tendrá que hacer la recolección de más de un millón de firmas en el territorio nacional que avalen su candidatura, la cual había anunciado hace algunos meses.

“No lo hace en representación de ningún partido político sino en representación de ‘La Liga de Gobernantes Anticorrupción’, movimiento significativo de ciudadanos que lo respaldan, evocan y representan los más de 11 millones de ciudadanos que votaron en el 2018 el histórico Referendo Anticorrupción”, indica el comunicado que hace oficial su candidatura.

Con el lema “no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, el exalcalde buscará representar el descontento de la ciudadanía frente a la corrupción con la que pretende hacerse un espacio entre el nutrido grupo de aspirantes que han manifestado sus deseos de llegar a la Casa de Nariño en medio de la crisis social que atraviesa el país.

“Tomando el liderazgo de la lucha contra la corrupción que ha destruido y arruinado la vida de millones de compatriotas, el ingeniero Rodolfo Hernández se presenta con su consigna: “no robar, no mentir y cero impunidad. El postulado democrático imprescindible para esta hora histórica de Colombia”, señala el documento.

Por su parte, Caracol Radio conoció que el político recibirá la donación por parte de un empresario, quien le presará una casa con la intención de abrir una sede en Bogotá para realizar todas las actividades referentes a la campaña presidencial que se prevé álgida.

Rodolfo Hernández tiene más de 30 investigaciones por agresiones contra funcionarios públicos, como el caso del concejal, Jhon Claro, y supuestas irregularidades en contratos públicos ante la Procuraduría.

Asimismo, el exmandatario fue acusado el pasado 12 de mayo por la Fiscalía como responsable del delito de interés indebido en celebración de contratos, una imputación que se debe a las presuntas irregularidades que se presentaron en la implementación de nuevas tecnologías de residuos sólidos, como el caso de Vitalogic.

En entrevista con Semana, el político y empresario habló de corruptos con nombre propio, la reforma tributaria y de su consideración a Gustavo Petro. De acuerdo con el santandereano, las últimas encuestas, las cuales lo posicionan cerca al 4% en intención de voto, son positivas y cuenta con un posible electorado de un millón de colombianos.

“Esto quiere decir que estamos en alrededor de un millón de ciudadanos colombianos que están decididos a apoyar nuestra propuesta de no robar, no mentir, no traicionar y cero impunidad”, dijo Hernández al medio impreso, quien calcula que de un padrón electoral de 25 millones de personas, el 4 % corresponde a la cifra que ostenta.

Hernández también expresó que la “robadera” es el mayor problema del país y que los entes de control, tales como la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la rama judicial, es el sector más “politiquero y corrompido” del país.

