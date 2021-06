Solo el voto en blanco superaría a Gustavo Petro en las elecciones presidenciales, según nueva encuesta

Voto en blanco superó a Gustavo Petro en la intención de voto para la presidencia, según nueva encuesta. (Colprensa - Diego Pineda)

La más reciente encuesta realizada por el Centro Nacional de Consultoría para la revista Semana, y publicada este fin de semana, deja ver que el senador Gustavo Petro es el candidato mejor posicionado en la intención de voto de los colombianos para las elecciones presidenciales del 2022, con el 21%; sin embargo, el voto en blanco aumentó considerablemente y ahora lidera los sondeos con el 26%.

Cabe recordar que este tipo de sondeos se hacen con el fin de conocer las percepciones y expectativas ciudadanas sobre la realidad social y política colombiana, como también para indagar sobre el ambiente preelectoral de cara a unas nuevas elecciones.

La consulta llevada a cabo entre el 17 y 22 de junio a 2.077 personas de 27 municipios de todas las regiones de Colombia, muestra cómo en un mes el voto en blanco se disparó hasta llegar a la primera posición de las intenciones, pues en la encuesta realizada por la misma firma -y para el mismo medio- en mayo, el voto en blanco alcanzó el 11%.

Es importante destacar que, si el 26% de encuestados que dijo que votaría en blanco se suma el 24% que afirmó que no votaría por ninguno de los candidatos propuestos en el estudio, además del 4% que no sabe o no responde, se entiende que, a once meses de las elecciones presidenciales, más de la mitad de los colombianos no están conformes con ninguna de las opciones que hay en el momento.

A la pregunta “si las elecciones para la Presidencia fueran mañana, ¿Usted por quién votaría?”, los encuestados respondieron: Gustavo Petro, 21%; Sergio Fajardo, 6%; Juan Manuel Galán, 5%; Enrique Peñalosa, 4%; Federico Gutiérrez, 3%; Alejandro Char, 3%; Germán Vargas Lleras, 2%; Alejandro Gaviria, 2%, y Juan Carlos Echeverry, 0%; Voto en blanco, 26%; Ninguno, 24%; No sabe no responde, 4%.

Voto en blanco superó a Gustavo Petro en la intención de voto para la presidencia, según nueva encuesta. Foto: Centro Nacional de Consultoría

Ante la posibilidad de una segunda vuelta, en la que, según los resultados estarían Petro y Fajardo, las intenciones de voto estarían bastante parejas: El 31% de los encuestados votaría por Gustavo Petro, el 31% lo haría por Sergio Fajardo, el 28% no votaría por ninguno, el 8% se inclina por el voto en blanco y el 2% no sabe o no responde.

Asimismo, en comparación a otras opciones, Gustavo Petro también se impondría. Ante Alejandro Gaviria, el senador de la Colombia Humana ganaría las elecciones con un 34% mientras que Gaviria alcanzaría el 24%; ante Federico Gutiérrez, Petro también se impondría con el 35% sobre el 24%; ante Alejandro Char, Petro ganaría con el 35% sobre el 22%; y ante Enrique Peñalosa, Petro vencería con el 34% sobre el 23%.

Respecto a las campañas presidenciales, los encuestados escogieron los temas que serán trascendentales para tomar una decisión. A la pregunta, “¿a su juicio, cuál será el tema más importante en la campaña presidencial del 2022?”, respondieron:

Desempleo, el 28; la crisis económica por cuenta de la pandemia, el 21%; la salud, el 19%; la educación, el 11%; la inseguridad en las ciudades, el 6%; el acuerdo de paz con las Farc y su implementación, el 6%; el narcotráfico, el 2%; corrupción, el 1%; todas las anteriores, el 3%; y no sabe no responde, el 2%.

Temas para las elecciones. Foto: Centro Nacional de Consultoría

A la pregunta, ¿quién cree que será el próximo presidente de Colombia?, la opción no sabe no responde fue la preferida por los encuestados, con el 53%. No obstante, Gustavo Petro lidera los candidatos, con el 28%. Le siguen, Sergio Fajardo con el 6%; Alejandro Char, el 2%; Juan Manuel Galán, el 2%; Federico Gutiérrez, el 2%; Enrique Peñalosa, el 2%; Rodolfo Hernández, el 1%; Iván Duque, el 1%; Germán Vargas Lleras, el 1%; Alejandro Gaviria, el 1%; y otros, el 1%.

Sin embargo, a la pregunta: ¿Por cuál candidato usted jamás votaría?, Gustavo Petro también lideró la intención.

Gustavo Petro alcanzó el 30%; Álvaro Uribe Vélez el 17%; Iván Duque el 11%; Germán Vargas Lleras el 4%; Alejandro Char el 3%; Enrique Peñalosa el 3%, Sergio Fajardo el 2%; Juan Manuel Santos el 1%; Tomas Uribe el 1%; Otros el 1%; No sabe / no responde el 27%.

¿Por quién no votaría?. Foto: Centro Nacional de Consultoría

