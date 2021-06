La razón por la que Carla Giraldo no se la lleva con Liss Pereira en Masterchef

En estos días la actriz Carla Giraldo contó, por medio de unos vídeos en su cuenta de Instagram, que tuvo una desagradable situación con Liss Pereira, quien también fue compañera en el equipo rojo de Girldo dentro del reality, durante las grabaciones del programa.

‘Masterchef’ consiste en competencias de cocina que tienen un límite de tiempo para los participantes, que deben soltar sus herramientas de trabajo cuando les indican o cuando el tiempo se ha terminado.

En dichos vídeos, Carla Giraldo detalló que durante uno de los retos entre los famosos en el concurso de Canal RCN tuvo una molestia con la santandereana en plena grabación. La actriz contó toda la anécdota que desencadenó su mala relación actual con la Pereira. Estos vídeos fueron replicados en la cuenta de Instagram de Mapa de famosos.

Aquí Giraldo aseguró que el hecho se presentó en uno de los capítulos que fueron grabados recientemente y que no se han mostrado de ‘Masterchef’ y le recalcó a sus entrevistadores que “ustedes saben perfectamente que yo digo las cosas como son”.

“Terminamos el reto y cuando volteo a ver ella (Liss Pereira) estaba ‘salseando’ (aplicando salsa a la comida) y ya habían apagado las cámaras”, afirmó y añadió que le dijo a la santandereana: ¿Por qué haces eso? No seas tramposa”.

La actriz paisa aseguró que la humorista le contestó que si ella la viera haciendo algo así no le diría nada. “Le dije ‘pues yo jamás haría trampa, entonces jamás tendrías que decir eso de mí’. Ahí se rompió nuestra relación”, afirmó Carla Giraldo sobre esa situación con la humorista.

El capítulo del sábado

La noche del sábado estuvo llena de fuertes emociones en ‘Masterchef Celebrity’, pues los cocineros debieron enfrentarse a un nuevo reto de la ‘Caja Misteriosa’ que muy pocos esperaban. La relación de la cocina esta noche, con cada uno de los participantes, estuvo relacionada con los sentimientos. “Le he tomado más respeto a la cocina, vine inicialmente a divertirme pero ahora estoy más como estrenando novia y me quiero quedar a cocinar”, expresó Gregorio Pernía. Por su parte, Julio Cócaro mencionó, “el hecho de que estén involucradas las emociones con la gastronomía, me pone a pensar en verdad, cuántas veces he puesto el corazón ahí”.

Mientras tanto, el humorista Diego Camargo, realizó un comparativo entre la cocina y la relación que tiene con su esposa, “la amo mucho pero me aterra, cada vez que cocino para mi familia es que se note el amor, que lo que no puedo decir nunca se lo puedan comer y eso es lo que más me gusta de esta cocina”. Llegó el momento esperado, destapar la caja para descubrir que hay debajo para cocinar, llevándose una gran sorpresa todos cuando no encontraron nada. En ese instante, la presentadora Claudia Bahamón rompe en llanto al explicar en qué consistía el primer reto de la noche, que consistía en cocina para esa persona que ya no los acompaña, bien sea porque ya no está en un plano terrenal o simplemente no han podido ver por cuenta de la pandemia.

“Ver a Claudia, creo que todos los que la seguimos en redes, sabemos lo difícil y doloroso que fue la partida de su papá y nos hizo de cierta manera acompañarla, porque abrirse ante el dolor y exponerlo no es muy fácil pero es una manera de sanar y de honrar a quienes no están con nosotros”, mencionó Viña Machado. El primer cocinero en presentar su plato fue Diego Camargo, con una presentación de un ‘Asado de la Casa’ en homenaje a los tantos que preparaba junto a su papá, con carne, guacamole, mazorca, papa salada y como ingrediente adicional, champiñones portobello. Le siguió Julio Cócaro, con un menú de lasaña de berenjenas, acompañado de ensalada y arroz con cabello de ángel, al cuál nombró ‘Omar Saran’, en reconocimiento a su padre Omar Sánchez Arango. La tercera persona en pasar al frente con los jurados, fue la humorista Liss Pereira, que preparó un arroz atollado en honor a su madre, que como ella mencionó, en su familia lo conocen como ‘Arroz con de todito’. Viña Machado fue la cuarta concursante en presentar ‘Los inventos de mi mamá’, un menú hecho a base de pescado, camarones, arroz verde y un suflé de repollo con queso costeño.

Resultó como ganadora del reto Liss Pereira, que subió al balcón con inmunidad para no cocinar en el reto creativo, asignar las parejas que cocinaron y el plato que cocinaron para los jurados.

Reto Creativo Las parejas estuvieron conformadas por: Ana María – Emmauel, Endry – Gregorio, Lucho – Viña, Julio – Freddy, Marbelle – Mario, Carla – Alicia, Diego – Pity y Catalina – Frank. En esta oportunidad, los cocineros debieron realizar preparaciones a base de Pirarucú, un pescado de río conocido en el Amazonas y, Mojojoi un gusano comestible también originario de la Amazonía.

La competencia dio inicio en forma, Liss Pereira debió demostrar qué tan competitiva es, pues le recordaron lo que sucedió en el programa anterior cuando Catalina le asignó la preparación de un patacón de 30 centímetros, de su estrategia dependió que algunos de sus protegidos suban al balcón y no se colgaran el temido delantal negro.

Dos parejas subieron al balcón a acompañar a Liss, las conformadas por Viña Machado y Lucho, y Alicia Machado junto a Carla Giraldo.

Masterchef es un reality show de cocina. Este es una producción de RCN televisión y se puede ver a las 8 de la noche de los sábados y domingos por el Canal RCN. Este programa está conducido por la presentadora y modelo Claudia Bahamón, quien hace pocos días, en un capítulo, abrió su corazón y lloró por su papá y conmovió a los televidentes.

SEGUIR LEYENDO: