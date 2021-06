Yeison Jiménez agotó boletería en Charlotte, Estados Unidos, pero no le va tan bien con las aerolíneas

Yeison Jiménez, cantante de música polular en Colombia. @yeison_jimenez

Yeison Jiménez es uno de los artistas nacionales con mayor reconocimiento en la actualidad y su exitosa carrera musical le exige estar viajando constantemente, no solo dentro del país sino en el exterior.

Así sucedió el pasado viernes, cuando el afamado artista llevó a cabo un concierto en Charlotte, Carolina del Norte (Estados Unidos). Motivo por el cual se mostró bastante orgulloso y agradecido ante sus seguidores en Instagram, para quienes compartió una serie de historias a través de las cuales comentó el momento.

“Es la primera vez que vengo a Charlotte y casi nunca vienen artistas de mi género aquí, a esta ciudad, porque es muy difícil llenar pero nosotros lo hicimos y llenamos, para la gloria de Dios ¡Gracias, Charlotte!”, comentó el intérprete caldense de música popular.

También explicó que, inclusive, antes de dar inicio a su presentación, los organizadores del evento se vieron en aprietos, pues el licor se acabó desde momentos previos, pues nadie se imaginaba la cantidad de gente que iba a asistir al evento.

“¡Prepárense porque esto se puso cabrón! No se imaginan lo que siento de saber que mi primer show en una ciudad, donde nunca vienen a cantar popular y la reventamos”, añadió Yeison Jiménez.

Posteriormente, el artista colombiano agregó que le espera una presentación en Georgia para concluir una exitosa gira de conciertos por suelo norteamericano y, por supuesto, se dedicó a publicar desde su perfil algunos de los videos aficionados que registraron sus presentaciones en todo el país.

Cabe mencionar que en medio de los conciertos que ha hecho en Colombia y Estados Unidos por estos días, el músico se llevó una amarga sorpresa gracias al mal servicio que, según él, suele prestar una aerolínea a sus viajeros.

De acuerdo con lo expuesto por Yeison Jiménez, todo sucedió en el aeropuerto de Rionegro, cuando se disponía a tomar el primero de los tres vuelos que tenía pendientes para el día y que, tras varios problemas, le fue reprogramado siete horas más tarde.

“Yo no iba a publicar esto pero me quedó tanto tiempo libre que decidí hacerlo. Yo he tenido la oportunidad de viajar un poco por este mundo y nunca he encontrado un país tan irresponsable con el tema de los vuelos como este. Da pena con lo que pasa en Colombia. Aquí tú llegas cinco minutos tarde a un vuelo, aun cuando está la fila abordando el avión, y te dicen: ‘no, el vuelo está cerrado’. Y lo digo porque me ha pasado”, comentó Yeison Jiménez en sus primeras historias.

Además, agregó que hay aerolíneas con la costumbre de retrasar por decisión propia aquellos vuelos en los que no lograron vender la mayoría de pasajes, para enviar a estas personas en viajes posteriores y, de ese modo, poner a transitar menos aviones y recortar gastos de operación.

“Aquí sobrevenden un vuelo dos o tres veces y ponen a un solo avión a hacer la ruta (...) Y es que estoy desde las 12 del mediodía esperando por un vuelo que, se suponía, primero se dijo tenía que salir a las 2 de la tarde, luego me dicen que va a salir casi a las 4 y ahora ya no se sabe. Entonces la conclusión es que venden un vuelo tres o cuatro veces y ponen a un avión para que vaya a su destino y regrese por pasajeros. Es lo que me acaban de decir: ‘su avión está en Yopal, descarga y vuelve a recoger’. ¡Pero es que yo volaba a las 12!″, añadió con evidente molestia el afamado cantante.

Luego de eso reveló que todo el inconveniente lo tuvo con la aerolínea Easyfly, en la que dice tener varios amigos, pero advierte que no es la primera vez en la cual esto le sucede a él y a su equipo de trabajo, no solo con esta sino con otras compañías en Colombia. “Esto lo voy a publicar porque es demasiado agotador tener que pasar días enteros detrás de personas tan irresponsables como en este caso Easyfly ¡Qué boleta!”, comentó Yeison Jiménez.