En Italia vuelven a comparar a Luis Muriel con Ronaldo Nazario da Lima

Luis Muriel durante su anotación enfrentando a Argentina por las eliminatorias al Mundial Qatar 2022. A la izquierda, Juan Guillermo Cuadrado. Foto: Colprensa.

El colombiano Luis Fernando Muriel ya ha completado 10 temporadas en la Serie A, donde las últimas dos ha logrado mostrar sus tintes de goleador con 40 anotaciones.

En la última temporada ha anotado 26 goles y ha realizado 11 asistencias en la más reciente temporada del fútbol italiano con el Atalanta. Debido a sus números, el colombiano ha sido comparado con Ronaldo Nazario. Este fue el caso de Francesco Flachi, exdelantero de la Sampdoria quien le dedicó unas palabras.

“Luis Fernando Muriel es un jugador fugitivo devastador, tiene calidad. No quiero exagerar, pero se parece un poco a Ronaldo en la fuerza de sus piernas, en su fuerza de regate. Es fuerte y el fuerte puede adaptarse a cualquier equipo. Este año no siempre empezó como titular pero fue decisivo, también porque salir desde el banquillo y hacer lo que hizo Muriel no es nada fácil”.

De acuerdo con el exdelantero italiano, el tomasino podría tener mejores estadísticas en un club mucho mejor y que le de la continuidad que necesita, así se lo dijo al diario Sportitalia.

Me gustaría verlo como lo hizo en la Sampdoria, jugando un año con continuidad y allí también fue fundamental. Me gustaría ver a Luis Muriel jugar continuamente en un equipo grande para ver qué puede hacer.

Luis Fernando Muriel se encuentra disputando la Copa América con la Selección Colombia y hasta el momento no ha marcado en la competición de la Conmebol.

De acuerdo con el diario deportivo A Bola Luis Muriel es el tercer jugador más cotizado y más valorado de la Selección Colombia por debajo de Duván Zapata, Davinson Sánchez y por encima de James Rodríguez.

Colombianos más valiosos:

1. Duván Zapata (Atalanta): 33 millones de euros

2. Davinson Sánchez (Tottenham): 32 millones

3. Luis Fernando Muriel (Atalanta): 30 millones

4. James Rodríguez (Everton): 28 millones

5. Yerry Mina (Everton): 20 millones

6. Luis Díaz (Porto): 18 millones

7. Rafael Santos Borré (River Plate): 17 millones

8. Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): 16 millones

9. Jefferson Lerma (Bournemouth): 15 millones

10. Wilmar Barrios (Zenit): 15 millones

Selección Colombia

El combinado nacional tendrá este domingo su jornada de descanso en la Copa América 2021, en la que estará muy pendiente de los partidos del grupo B, pues esos resultados definirán las posiciones y con ello los posibles rivales que tendrá en los cuartos de final.

Lo que tiene muy claro la Tricolor es que será imposible que finalice en el primer o segundo lugar de su grupo, por lo que aguardará por los compromisos que disputarán Brasil vs. Ecuador y Venezuela vs. Perú. El primero será en el estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira, el segundo en el Mané Garrincha. Ambos comenzarán a las 4:00 de la tarde (hora colombiana).

Brasil es el líder absoluto de la zona con nueve puntos de nueve posibles y ya tiene un puesto en la siguiente ronda. Los dirigidos por Reinaldo Rueda, por ahora, están segundos con cuatro unidades, los mismos que los incas que son terceros. Los ecuatorianos, por su parte, son cuartos con dos, al igual que los venezolanos que están de últimos.

