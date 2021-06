El agarrón entre el hijo de Gustavo Petro y Daniel Samper por la polémica del voto en blanco

Nicolás Petro y Gustavo Petro. Foto: Nicolás Petro en su cuenta de Facebook.

El senador Gustavo Petro volvió a cuestionar a quienes eligieron el voto en blanco en las elecciones de 2018, entre él e Iván Duque, y ha levantado las reacciones de varios sectores políticos que rechazan sus aseveraciones.

En respuesta a un periodista que recordó un trino de 2010 en que el senador promovió el voto en blanco, Petro aseguró: “Defendí el voto en blanco en contra de los candidatos únicos del paramilitarismo en 2010. En 2018 el voto en blanco fue una complicidad con el uribismo. Si quienes votaron en blanco en 2018 se dieron cuenta de su error, los invito al Pacto Histórico”.

Esa respuesta no cayó bien en el sector de la Alianza Verde, pues esa elección presidencial se definió entre Antanas Mockus y Juan Manuel Santos, quienes se sintieron aludidos en las palabras del senador. Sin embargo, promotores de esa posibilidad electoral en 2018, también reaccionaron en rechazo al líder de la Colombia Humana.

“Acá podemos ver al candidato del paramilitarismo en el 2018… (Me pregunto qué pensarán de su voto por Petro Mockus o Claudia López ahora que ven la forma en que él los ha maltratado)”, escribió Daniel Samper Ospina en Twitter, al que adjuntó una fotografía de los 10 mandamientos que firmó Petro en 2018 al recibir el apoyo de los dos políticos verdes a su candidatura.

Ante la crítica, Nicolás Petro, hijo del senador y diputado del Atlántico, salió en defensa de su padre y escribió en su red social: “Daniel, tú odio te carcome, ya eso no es obsesión”, a lo que agregó: “La tarea de Daniel Samper es satanizar a Gustavo Petro, para impulsar al “menos barra brava” del uribismo…”.

Sin embargo el columnista no pasó por alto las respuesta y se defendió: “Ay, dios mío: las teorías de la conspiración; ahora todo es parte de un gran plan del uribismo, del que hago parte (!hágame el favor!) para satanizar a Petro. Deje la paranoia: critico a su papá como critico a cualquiera, ¿o a él no se le puede decir nada?”.

Aunque el hijo del líder de la Colombia Humana y nuevamente candidato presidencial para 2022 por el Pacto Histórico no contestó más a Daniel Samper, se sumó a otra pelea en la red social, esta vez con el representante José Daniel López.

El congresista, que había cuestionado un trino de Gustavo Bolívar señalando como posible autoatentado el ataque a fusil al helicóptero del presidente Iván Duque, señaló a ese mensaje: “Si cometen estos excesos como opositores, ¿a qué se atreverían en el poder?”.

En el mismo tono, López también cuestionó las reacciones de Nicolás Petro y lo llamó “delfín”, el apelativo de aquellos que heredan el capital político de sus familiares. “Ven el mundo en dos colores. Explican todo desde sus teorías de conspiración y su sectarismo… Cada uno con su delfín. El petrismo es tan parecido al uribismo…”, escribió López.

Ante el comentario, el hijo mayor de Gustavo Petro se limitó a resaltar el partido político de López y sin mayores palabras escribió en un comentario: “Lo dice un representante de Cambio Radical”. Un comentario que sirvió de leña para encender la discusión.

“Señor Nicolás Petro: ¿Y si hablamos del MÉRITO en nuestras carreras públicas? Como le pasa a la mayoría de los colombianos, mi trabajo no se debe a mi apellido. Y a diferencia suya, tengo resultados que mostrar”, escribió López en su respuesta.

Nuevamente el hijo de Petro dejó la discusión allí, aunque otros políticos y líderes de opinión condenaron las palabras del senador. El líder de la Colombia Humana, además, aclaró que no se refería a Mockus, sino a las candidaturas a las gobernaciones de Cesar y Magdalena.

“Hay que tener absoluta falta de comprensión de lectura y una ignorancia de la historia reciente del país, para no darse cuenta que no me refiero a Mockus. Los candidatos únicos surgieron de la mano del paramilitarismo que mataba o amenazaba a sus posibles contrincantes”, explicó el candidato del Pacto Histórico.

SEGUIR LEYENDO: