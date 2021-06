Video: Aida Victoria Merlano defendió nuevamente su amistad con Lowe León

Foto: redes sociales.

Aida Victoria Merlano, influenciadora e hija de la ex congresista Aida Merlano, constantemente suele realizar publicaciones en su cuenta de Instagram que son bien recibidas por sus seguidores, al considerar que la joven no tiene problema de decir las cosas como son, sin tapujos, pero demostrando su madurez mental pese a su corta edad.

La creadora de contenido, siempre ha dejado claro que su amistad con Lowe León, nada tiene que ver con sus relaciones amorosas, pues ella no toma las decisiones en la manera de actuar del cantante.

Recientemente, a través de sus historias de Instagram, Aida Victoria realizó una publicación en la que deja en evidencia la molestia que siente, cuando las personas transgreden la barrera del respeto, pasando a convertir sus opiniones en insultos. Las imágenes fueron recopiladas por un conocido portar en Instagram que repostea los pasos de la farándula nacional.

“Tú puedes opinar lo que tu quieras, puedes o no estar de acuerdo conmigo, cómo va uno a permitir que vengan al perfil de uno a faltarle al respeto a un amigo de uno”, agregó Merlano hija.

La joven mencionó en una de sus historias, que siempre que Lowe León figura en una de sus redes sociales, quieren llegar a atacarlo y ella no lo piensa permitir, porque es una persona que ella quiere demasiado y no se merece pasar por esa situación, asegurando que el cantante no es una mala persona.

“Esto lo hice cuando llegué del aeropuerto, me senté en el baño a eliminar comentarios, 150 comentarios conté que eliminé, a mí lo que no me guste lo elimino porque yo no puedo decir ‘aquí vamos a ser una comunidad de paz y amor’ pero échenle mie... nooo”, mencionó la creadora de contenido.

En marzo de este año, la joven había vivido una situación similar cuando Merlano se encontraba pasando un momento agradable junto a su pareja y Lowe, cosa que generó indignación entre los seguidores de la joven de 21 años, quienes empezaron a escribirle que no dejara que Lumar, su novio, se juntara mucho con León, esto porque muchos han asumido que la relación del cantante con Valdiri terminó porque él le fue infiel.

Ante toda la indignación que percibió Aida en sus mensajes directos de Instagram, se pronunció sobre su amistad con el barranquillero. Estando junto a Lowe, la joven lo grabó y le dijo “la gente está indignada con tu presencia y con nuestra amistad”, a lo que el cantante le dijo que no dejara que la amistad se dañara por los malos comentarios. Sin embargo, Merlano le dijo “puedes seguir siendo amigo mío, pero del Lumar no”, burlándose de las recomendaciones de sus seguidores.

“No tengo nada en contra de Andrea Valdiri”

Por la amistad que tiene con el cantante barranquillero Lowe León, padre de Adhara que tiene junto a la también influenciadora, Andrea Valdiri, quien recientemente dio a luz a la pequeña niña, Aida Merlano se pronunció por los cuestionamientos que le hacen.

“No tengo nada en contra de Andrea Valdiri, si tuviera algo en su contra ni siquiera la seguiría en Instagram, a mí me gusta como baila, me entretiene, la figura de ella en redes a mí me gusta”, aseguró la joven de 21 años.

Merlano respondió en sus historias a aquellos que quieren inventar historias y la critican por su amistad con Lowe y el afecto que tiene hacia el cantante y su actual pareja, acto que generó molestia y ante toda la indignación que percibió Aida en sus mensajes directos de Instagram, se pronunció sobre su amistad con el barranquillero.

