Tino Asprilla le sugiere a James Rodríguez irse del Everton para cambiar de ciudad

Lo que en septiembre pasado parecía ser un amor idílico entre Everton y James Rodríguez, hoy se está desmoronando. Cuando el colombiano fichó por el club inglés en 2020 fue recibido como el crack que es, pero las ausencias en juegos claves de la Premier League y la salida de Carlo Ancelotti como director técnico de los blues estarían causando que la relación llegue a su fin.

En la última semana, el cucuteño ha sonado como uno de los posibles refuerzos del AC Milan, teniendo en cuenta la salida del ’10′ turco, Hakan Calhanoglu, y la vuelta del club italiano a la Champions League. Incluso, se conoció que Jorge Mendes, representante de James, está ofreciéndolo al Atlético de Madrid y al Napoli, equipos con el que ya se ha relacionado el cafetero.

El Everton, según el medio Daily Mail, estaría de acuerdo con vender al jugador de alto precio y lograr un fichaje más constante para los ‘Toffees’.

Frente a la situación del ‘10′ de Colombia, otro astro de la ‘Tricolor’ sugirió que el movimiento más sabio para Rodríguez era irse del club azul. Se trata de Faustino ‘Tino’ Asprilla quien, como comentarista en ESPN Fútbol Colombia, difirió con Andrés Marocco, periodista que opina que el mediocampista se debería quedar en el equipo inglés.

“Está clarísimo que Rafa Benitez es un ‘hater’ de James Rodríguez, no lo pondría nunca. Si ya no viene Rafa, si ya se descartó, hay que quedarse en el Everton”, expresó el periodista.

Por otro lado, Andrea Guerrero, parte del panel, cuestionó la opinión del periodista deportivo: “¿Pero si quiere ser feliz en otro lado?”, preguntó, para lo que Marocco respondió: “No, ese temita de que quiere ser feliz, Andrea, ya no más. O sea, uno tiene que empezar a cumplir contratos y ser serio con los compromisos. (...) Si viene Benitez, váyase. No viene, entonces quédese”, aseveró, argumentando que pueden entrar jugadores interesantes al cuadro inglés.

Frente a esto, Guerrero puso en la mesa la posibilidad de que James no quisiera estar en Liverpool, ciudad inglesa casa del equipo ‘Toffee’.

Asprilla, rápidamente, sentó su opinión sobre la ciudad costera al centro de Reino Unido. “No se trata de eso, Andrea. No, pues claro. Si a mi me ponen Liverpool o Milán, ni me pongo a pensarlo. De Liverpool a Milán hay una diferencia de ciudad enorme”, señaló el exjugador.

“Eso no es lo que tiene que pensar James ahorita”, dijo Marocco, pero Asprilla aseguró que se trata de su opinión personal: “le estoy diciendo, si a mí me ponen”.

Mientras el periodista argumentaba que la estabilidad es clave, mientras Aspirlla contó que James tiene la decisión final sobre su paradero y, entre otras cosas, sugirió que debería ir a un equipo con pase a la Champions League.

“Él tiene el pase en la mano. Siempre ha querido jugar Champions”, sentenció el exParma de Italia.

¿El Everton quiere vender a James?

Entre las razones por las que Everton buscaría que James saliera, además de sus rendimiento en la pasada temporada, tiene que ver con la situación financiera del equipo.

“El Everton tiene preocupaciones financieras sobre el juego limpio, por lo que perder el enorme salario de James y ganar una tarifa de transferencia sería algo que deben considerar, especialmente teniendo en cuenta la ausencia del jugador durante grandes partes de la última campaña”, se lee en la publicación del Daily Mail.

El salario de James con los toffees rondaría las siete millones de libras esterlinas, es decir 7,8 millones de euros, de ahí qué económicamente su salida pueda favorecer el club. Además, el colombiano, quien tiene contrato con el club hasta junio de 2022, está avaluado en 22 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt, razón por la que venderlo en este momento podría aumentar los ceros a la derecha en las cuentas del club.

