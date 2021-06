‘Superman’ López: “Tengo confianza en estar con los mejores”

Miguel Ángel López. en una imagen de archivo. EFE/EPA/BERNARD PAPON / POOL/Archivo

El colombiano Miguel Ángel Superman López afronta con confianza su segunda participación en el Tour de Francia, tras haber acabado sexto el año pasado en su debut en la ronda gala y después de llegar a un nuevo equipo, el Movistar.

“Nos hemos preparado muy bien, tratamos de llegar al cien por cien. Creo que puedo estar con los mejores, cerquita a lo más alto del podio. Ya lo hice en la Vuelta y el Giro y no es por casualidad. El año pasado en mi primer Tour estuve cerquita, y eso da la confianza, la tranquilidad de que soy capaz de estar ahí”, aseguró el corredor en Brest, donde mañana comenzará la carrera.

López, de 27 años, aseguró que su llegada a Movistar se ha desarrollado de la mejor manera, alabó la confianza que tiene con sus compañeros, citó especialmente a Carlos Verona y negó que la filosofía del equipo sea más defensiva que la de Astana.

“Desde afuera se ve diferente, pero una vez que encajas en el grupo depende de la personalidad de cada quién para entrar en el buen rollo. Se está de maravilla. Lo poco que he compartido y en las pocas carreras que he hecho he conseguido tres resultados buenos en tres días de competencia. Eso lo dice todo”, señaló el colombiano, ganador de una etapa y la general de la Vuelta a Andalucía y del Desafío Mont Ventoux.

López, quien indicó que los verdaderos objetivos del Movistar comienzan ahora, dijo que la estrategia en este Tour de Francia dependerá de la situación de carrera y recordó que el año pasado el elevado ritmo que impuso el Jumbo de Primoz Roglic le impidió ser más ofensivo.

“El año pasado no se podía hacer mucho, era imposible, si nos movíamos era inútil porque la velocidad era muy alta. Jumbo estaba muy sólido y no podíamos movernos. Veremos este año, ojalá las tácticas de los otros equipos cambien y podamos sumarnos a ello”, señaló.

En la pelea entre el equipo de Roglic y el Ineos, que llega con el ecuatoriano Richard Carapaz y el británico Geraint Thomas como jefes de filas, espera encontrar Superman huecos para jugar por la general.

“El año pasado ya lo vivimos, sabíamos que esto iba a pasar. Pero habrá más rivales, habrá pelea entre ellos, pero claramente tenemos que ver nuestros intereses y objetivos y hacer lo nuestro. No mirar cómo se pelean, anticipamos a la pelea que tengan”, comentó.

Miguel Ángel 'Superman' López en la presentación de su equipo el Movistar Team de cara al Tour de Francia. Foto: Miguel Ángel López

“Creo que van a salir cosas bonitas”, lo que espera Superman López del Tour de Francia

El ciclista colombiano cuenta con buenas vibras para el inminente inicio de la competencia más importante del calendario ciclístico internacional.

En una publicación realizada en su cuenta de Instagram compartió una selfie en la que se le ve junto a sus compañeros de equipo preparándose para la presentación.

Por su parte, el Movistar Team publicó un video en el que se ve a los pedalistas hablar de lo que será el Tour y la condición en la que llegan.

El cafetero, como uno de los llamados a protagonizar la carrera, fue de los que más habló en el filme, pero también de quien más hablaron; sus colegas no guardaron elogios para él.

