Así les fue a los colombianos tras la accidentada primera etapa del Tour de Francia

Julian Alaphilippe ganó la etapa 1 del Tour de Francia en Landerneau, dondeen la jornada el mejor colombiano fue Sergio Higuita en el octavo puesto a ocho segundos del líder.

Colombianos en la general

08º - #114 @HiguitSergio+ 00′ 08″

11º - #172 @estecharu+ 00′ 08″

16º - #111 @UranRigoberto+ 00′ 08″

17º - #136 @NairoQuinCo + 00′ 08″

41º - #61 @SupermanlopezN + 1′ 49″

43º - #191@sergiohenaoofic + 1′ 49″

Los colombianos Rigoberto Urán, Nairo Quintana y Esteban Chaves llegaron con el mismo tiempo del grupo de punta. Mientras que Superman López perdió 1′49′' con el ganador y fue el principal perjudicado de la jornada entre los favoritos. El boyacense estuvo involucrado en la primera y la segunda caída.

Inicialmente se había hablado que no estaba afectado, pero desde la cuenta de twitter del Team Movistar se confirmó su caída.

“Contrariamente a lo informado en un principio, @SupermanlopezN sí se vio retenido por la segunda de las montoneras, en la aproximación final a Landerneau, lo que le hizo perder el 1′50″ aprox. con el que alcanzó la línea de meta. Mala suerte para el boyacense”, señaló el equipo del colombiano.

#TDF2021: Contrariamente a lo informado en un principio, @SupermanlopezN sí se vio retenido por la segunda de las montoneras, en la aproximación final a Landerneau, lo que le hizo perder el 1'50" aprox. con el que alcanzó la línea de meta. Mala suerte para el boyacense 😔 pic.twitter.com/xZTp80GyTm — Movistar Team (@Movistar_Team) June 26, 2021

Por su parte, Rigoberto Urán entró en el grupo de favoritos, conformado por 20 ciclistas. Además, a 8 segundos del ganador, el francés Julian Alaphilippe. Nairo Quintana, Rigoberto Urán, Sergio Higuita y Esteban Chaves llegaron en el grupo de punteros; mientras que Sergio Henao entró en el mismo grupo a la meta que López.

El Movistar se llevó un serio disgusto, pues no solo tuvo la caída de Miguel Ángel López que lo dejó en 1.49 minutos, pues Alejandro Valverde también resultó afectado 5.33.

El Tour de Francia se lanzó por tercera vez desde el Fin de la Tierra, en el rincón bretón de Brest, donde la lluvia anunciada no apareció. No era un comienzo cómodo, pero los teloneros no faltaron en la faceta de animar el cotarro, a pesar de los casi 200 km salpicados por 6 cotas. Día respetado por los nervios del primer día y por el exceso de fuerzas en las piernas.

Julian Alaphilippe ganador de la primera etapa y líder de la general del Tour de Francia

Julian Alaphilippe levert maatwerk af na een helse inspanning. Hij wint en pakt de eerste gele trui #TDF2021 pic.twitter.com/FvdHPoTBXI — Sporza 🚴 (@sporza_koers) June 26, 2021

En un estreno con impresionantes caídas, el francés Julian Alaphilippe, quien es vigente campeón del mundo, pegó un zarpazo en los últimos kilómetros para llegar a la meta y logró despegarse del pelotón conquistando así la victoria.

En las múltiples caídas que se vivieron en esta jornada los corredores como Alejandro Valverde del team Movistar y el colombiano Miguel Ángel López sufrieron en estos impases. Uno de los que resultó fuertemente afectado, fue el británico Chris Froome quien resultó muy golpeado.

Esta etapa contó con 197,8 km partiendo desde la ciudad de Brest y cerrando en Landerneau.

Momentos de montaña de la primera etapa del Tour:

Km 8.6. Cota de Trébéolin (4a) 0.9 km al 51 por ciento

Km 27.2. Cota de Rosnoën (4a), 3 km al 4

Km 61. Cota de Locronan (3a), 0.9 km al 9,3

Km 115. Cota de Stang Ar Garront (4a), 2 km al 3,4

Km 150. Cota de Saint Rivoal (4a), 2,5 km al 3,9

Km 197. Cota de la Fosse Aux Loups (3a), 3,1 km al 5,6.

En esta nueva edición, el Tour tendrá dos contrarrelojes individuales, de las 21 etapas, ocho serán de recorrido llano, cinco serán media montaña y seis exigentes de alta montaña, la cual pondrá a prueba a 184 ciclistas de 23 equipos que participarán que tendrá protagonismo en ataques por sus recorridos atípicos.

Estos son los colombianos se que harán parte de esta edición 108 del Tour de Francia: Miguel Ángel López - Sergio Higuita - Rigoberto Urán - Sergio Luis Henao - Esteban Chaves - Nairo Quintana.

Las figuras importantes a seguir en este tour que se destacan: Primoz Roglic - Tadej Pogacar - Geraint Thomas - Richard Carapaz - Richie Porte.

