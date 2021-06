Jorge Bermúdez sobre derrota de Colombia: “Los brasileños hablan de robo”

El jugador colombiano Miguel Borja protesta ante el árbitro argentino Néstor Pitana en presencia de futbolistas de su selección y de Brasil en el partido de la Copa América disputado en el Estadio Nilton Santos de Río de Janeiro, Brasil. 23 junio 2021. REUTERS/Sergio Moraes

La Selección Colombia perdió 2-1 ante Brasil en la cuarta fecha de la fase de grupos de la Copa América, con una jugada polémica que se presentó en el empate de la Verdeamarelha y que tuvo como principal protagonista al árbitro argentino Néstor Pitana.

El juez convalidó una acción de juego que terminó en el fondo de la red luego de que la pelota pegara en su cuerpo, situación que terminó en escándalo, y que un día después lo tiene en el ojo del huracán. Por su interpretación tiene a toda Colombia en contra debido a que muchos aseguran que aplicó el reglamento de una forma bien diferente a como se venía haciendo en ese tipo de circunstancias.

Ante lo sucedido en el partido, en ESPN FShow, el panelista Jorge Bermúdez criticó la actuación del árbitro argentino y señaló que los mismos brasileños quedaron inconformes con su trabajo en el juego entre Colombia y Brasil.

“Yo escuché a un periodista y los brasileños hablan de robo. Los brasileños dicen: ‘Esa Selección es una vergonha’. Coinciden a que Colombia lo robaron y que ayer Brasil estaba perdido, y si no aparece la cochinada de árbitro no solucionan el chicharrón. No lo decimos nosotros lo dicen ellos”, dijo el periodista.

Jorge Bermúdez, mítico seleccionado colombiano, habló en ESPN sobre el resultado del copero Colombia vs. Brasil

Además, para meterle más polémica a la ocurrido, el panelista señaló que los jugadores de la Canarinha estaban desesperados por cómo se estaba desarrollando el encuentro y sufrían por la derrota parcial ante Colombia.

El “Patrón” concluyó su intervención destacando cómo los rivales celebraron un gol que, de un mazazo, transformó la dinámica del juego:

Ustedes vieron como celebraron los brasileños. A lo que yo quiero ir es que la celebración de los brasileños es una demostración de la paridera que tuvieron, que sentían que iban a perder un partido

Reacciones encontradas: cómo un gol cambió una actuación brillante de Colombia en Copa América

Juan Guillermo Cuadrado discute con el árbitro Néstor Pitana. Foto: CARL DE SOUZA/AFP.

Juan Guillermo Cuadrado, actual líder de la selección, se pronunció sobre la derrota y calificó los hechos como “lamentables”:

“Nos quedamos parados porque la regla es que, si el balón le da al árbitro, se repite. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable. Él (Pitana) no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared”, expresó el actual Juventus frente a las cámaras de Caracol Televisión.

Carlos Antonio Vélez explotó tras el polémico gol de Brasil y pidió protestar por el arbitraje: “Que no nos crean imbéciles”. Foto: Archivo

Carlos Antonio Vélez, comentarista deportivo colombiano, tampoco se calló con lo que, aparentemente, fue una injusticia para el desarrollo del partido:

“Voy a hacer un llamado público, con todo respeto para el señor Jesurún, debe sentar una posición; sé que no servirá para nada y que usted, Ramón, es compadre y amigo de Domínguez (presidente de la Conmebol), pero debe actuar como defensor de la patria futbolera”.

Pero el titular que recorrió el continente fue su estallido por lo que consideró un robo de frente a la selección Colombia:

Que no vayan a creer que no sabemos cuándo nos están metiendo la mano al bolsillo o nos crean idiotas, tontos, imbéciles...que no sabemos lo que está pasando alrededor

Por el momento no se ha pronunciado CONMEBOL con respecto a los hechos acaecidos en el encuentro copero entre Colombia vs. Brasil.

