Video | ¿Error de Néstor Pitana? Estas son las opiniones sobre el gol con que Brasil le empató a Colombia

Soccer Football - Copa America 2021 - Group B - Brazil v Colombia - Estadio Nilton Santos, Rio de Janeiro, Brazil - June 23, 2021 Brazil's Neymar is shown a yellow card by referee Nestor Pitana REUTERS/Sergio Moraes

El duelo que Colombia le ganaba 1-0 a Brasil, en el marco de la cuarta jornada de la Copa América, se vio interrumpido por el que pareció ser un bochornoso error del árbitro Néstor Pitana, que detonó en el empate de la selección anfitriona.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 78 de juego, tras un centro de Renan Lodi, el delantero Roberto Firmino cabeceó y venció el guardameta David Ospina. El gol, sin embargo, se dio luego de que el balón hubiese rebotado en Pitana, por lo que, para algunos, el árbitro debió anular el tanto.

El polémico empate de Brasil 1-1 contra Colombia con intervención del árbitro Néstor Pitana en la jugada / (Cortesía: DirecTv Sports).

Durante la transmisión, Javier Hernández Bonnet, periodista de Caracol Televisión, leyó el reglamento en el que se menciona que, cuando el balón rebota en el árbitro, la esférica debe ir al césped. Es decir, la jugada se debe interrumpir.

Lo que el reglamento dice es que cuando “el balón toque a un miembro del equipo arbitral, permanezca en el terreno de juego y, además: un equipo inicie un ataque prometedor, o el balón entre directamente en la portería o el equipo en posesión del balón cambie”.

Pitana no detuvo el juego y, tras los reclamos de los jugadores colombianos, pidió ayuda al VAR. El gol, sin embargo, fue validado y David Ospina, que descolocado siguió alegándole al árbitro, recibió la tarjeta amarilla.

Los futbolistas colombianos perdieron la concentración defensiva que los había caracterizado y en el último minuto del partido, recibió el segundo gol. Sucedió en un tiro de esquina cobrado por Neymar que Casemiro cabeceó. El combinado tricolor perdió.

Reacciones

Acerca de la decisión tomada por Pitana, una de las que se pronunció en Twitter fue la periodista deportiva Melissa Martínez, quien en Twitter publicó: “Estoy dudando de todo ahora… 2 jueces me dicen cosas diferentes. Que era balón a tierra como reclamó Colombia y otro me dice que como Brasil tenia la pelota y no la perdió, dio continuidad, y es lícito”.

Entretanto, periodistas argentinos como Pablo Giralt afirmó: “Reglamentariamente lo de Pitana fue correcto. A algunos les molestará que diga esto, obviamente están calientes. Cómo no le va a gustar al hincha colombiano (...). Lo entiendo que le enoje, ahora, yo creo que el enojo tiene que ver con que se derrumba todo, se te viene Brasil con todo y te termina liquidando, porque Brasil te aplasta. Y hay que tomarse muy en serio a esta selección brasileña. Hoy Colombia fue inferior a Brasil”.

Juan Guillermo Cuadrado, una de los referentes del combinado tricolor, también dio sus declaraciones sobre lo ocurrido. Según él, Pitana no sabía qué hacer:

“Nos quedamos parados porque la regla es que si le da al árbitro, se repite. Ese gol descompone todo el trabajo y el esfuerzo que estaba haciendo el equipo. Es lamentable. Él (Pitana) no sabía qué hacer, estaba entre la espada y la pared”.

La indignación, no obstante, no fue solo de los jugadores colombianos. Iván Zamorano, una de las glorias del fútbol chileno, trinó: “Lo de Pitana es una vergüenza, ¡qué pena por Colombia!”.

Steven Arce, comunicador de la cadena ESPN, también dejó en evidencia su disgusto con el arbitraje. “Nos jodieron el partido, el resultado. Pitana, tiraste a la basura el juego que entre otras nunca supiste controlar desde el minuto 1″.

Para periodistas como Pablo Carrozza, lo de Pitana no es de sorprender, pues para él, los árbitros suelen estar a favor del equipo anfitrión de la Copa América.

“No me sorprende para nada lo que está pasando con la Conmebol y los árbitros a favor de Brasil. A Pitana solo le faltó ir a abrazarse con ellos. Nos sacaron de la Copa América pasada, y van en camino a hacerlo otra vez. Ante la duda, es para Brasil. Después analizamos”.

