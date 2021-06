Cuidado, con juegos mentales y desde la cárcel, extorsionan en el Valle de Aburrá

El diario de noticias El Colombiano compartió la historia de un ciudadano a quien extorsionaron en la zona rural de Antioquia haciéndolo creer que iba a ser víctima de un secuestro por parte de las disidencias de las Farc. El hombre habría sido contratado por una empresa para hacer unas instalaciones en la vereda San Isidro del municipio de Donmatías.

El hombre viajó al lugar para conocerlo y así tener claro cómo instalar el servicio que le estaban pidiendo, sin embargo, empezó a recibir mensajes y llamadas con amenazas.

“Cuando llegué a la carretera destapada, el cliente me pidió los datos del carro, que por seguridad. No sospeché y le di la placa y la descripción... Al poco tiempo me llamó otro señor, ‘Antonio’, dijo que era encargado de la seguridad del sector. Que debía verificar que sí fuera yo el enviado de la empresa y pidió el teléfono de allegados para verificar. Fue tan convincente, que le di los números de mi jefe y mi novia”, contó la víctima a El Colombiano.