Víctimas del exterminio de la UP en Europa hablarán ante la JEP y la Comisión de la Verdad

El próximo 8 de febrero la Corte Interamericana se encontrará con las víctimas de la Unión Patriótica, delegados del Estado colombiano y peritos.

Los organismos para el posconflicto siguen avanzando en la búsqueda del esclarecimiento del exterminio de la Unión Patriótica, partido político nacido en 1985 durante uno de los primeros esfuerzos del Gobierno nacional, entonces presidido por Belisario Betancur, y las Farc, que pasaron a conformarlo junto a colectivos como el Partido Comunista de Colombia, entre otros sectores que no se veían representados por el sistema de la época y que terminó al borde de la desaparición luego de que grupos armados masacraran a la mayoría de sus miembros.

En esta ocasión, quienes están moviendo cartas en el asunto son la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Comisión de la Verdad, que confirmaron que desde el pasado lunes 21 y hasta el próximo sábado 26 de junio estarán escuchando en España a exmiembros y familiares de las víctimas del genocidio político más importante en la historia reciente del país.

De acuerdo con W Radio, el magistrado de la JEP Gustavo Salazar y los comisionados de la verdad Carlos Beristain y Alejandro Valencia Villa, se encontrarán con al menos 30 personas que, bajo las figuras de reserva de la identidad y de refugiados políticos con ciudadanía extranjera, presentarán testimonio a puerta cerrada sobre los hechos violentos que llevaron a la muerte, secuestro o desaparición de por lo menos 4.153 personas, según cifras del Centro Nacional de Memoria Histórica.

Valga recordar que, al menos la JEP se ha encontrado con dificultades para avanzar en este caso, el 06, como el testimonio del general retirado Rito Alejo del Río, quien el pasado 14 de mayo insistió, durante su tercera audiencia de versión voluntaria, en que no recordaba la masacre de cuatro miembros de la UP, ocurrida en Campo Capote, Santander, cuando fungía como alto oficial en la zona.

“Yo realmente no me acuerdo porque eso hubiera sido muy notorio. No la tengo presente. Yo le he dicho francamente de las que yo conozco, pero esa me sorprende porque ya para esa época yo no tenía conocimiento de eso. Es más ‘Vladimir’ (Jesús Baquero Agudelo, alias ‘El Negro Vladimir’) si él era el que estaba dirigiendo eso, se voló de las Farc en el año 87, entonces mal podría estar allá él”, dijo el militar retirado durante el encuentro.

Las declaraciones causaron molestia, pues como señaló el magistrado Salazar, “es un hecho público y notorio”, ampliamente cubierto por medios de comunicación de la época, por lo que resulta difícil creer que el general (r) no lo recuerde. No obstante, el uniformado se comprometió a verificar esos hechos, insistiendo en que no lo tiene presente.

Por su parte, la Comisión de la Verdad ha adelantado numerosas audiencias, incluida la de Luis Eduardo Betancourt, exdirigente y sobreviviente, quien en 2018 relató cómo se recrudeció la violencia contra el partido luego de que este ganara el 72 por ciento del electorado del Guaviare en 1986.

También hay que señalar que esta no sería la primera vez que ambas instituciones escuchan a miembros, víctimas y familiares de la UP. ya lo habían hecho en anteriores ocasiones en España, Portugal, Suiza, Bélgica, Grecia, Suecia, Noruega, Argentina y Canadá, con la intención de avanzar en el reconocimiento de la dignidad de este grupo de personas y garantizar la satisfacción de su derecho a la verdad y a la justicia. Igualmente se han adelantado sesiones en Norte de Santander, Caquetá, Antioquia y Valle del Cauca, entre otros.

