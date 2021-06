Tenista colombiana María Camila Osorio debutó con victoria en la “qualy” de Wimbledon

María Camila Osorio debutó en el clasificatorio de Wimbledon con victoria. Foto: Instagram @_camilaosorio_

María Camila Osorio inició con pie derecho sus aspiraciones de clasificar en el cuadro principal de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada. La colombiana derrotó este miércoles 23 de junio a la taiwanesa Liang En-shuo en la primera ronda de la ‘qualy’ con parciales 6-4, 3-6 y 6-4 en una hora y 54 minutos de partido.

En un partido muy disputado, la colombiana, número 97 del mundo en el ranking de la WTA, logró llevarse la primera victoria de su carrera en canchas de césped, recordando que el pasado 7 de junio cayó en su debut en el Torneo de Nottingham (Inglaterra) frente a la local Katie Boulter en sets corridos: 6-2 y 6-3.

El partido se disputó a primera hora en la cancha 1, y comenzó con un juego rápido por parte de ambas jugadoras, características que suelen ofrecer los partidos sobre hierva, donde el pique de la pelota es más rápido y, en muchos casos, impredecible. La jugadora taiwanesa, lució más afirmada en los primeros games, ejecutando golpes potentes y mucha movilidad sobre la cancha.

Sin embargo, pese a la iniciativa de la asiática, Osorio Serrano logró capitalizar el primer y único quiebre de ese set para ponerse 3-1 arriba. Desde entonces, la colombiana resguardó su juego de servicio, que rondó el 61% de eficacia, y pudo asegurarse el primer parcial por 6-4. A En-shuo la perjudicó la gran cantidad de errores no forzados, pues sumó 19 en total, frente a 7 de su rival.

De cara al segundo set, la jugadora que representa a Taiwán volvió a presionar en los primeros juegos, y pudo concretar su primer quiebre del partido en el 2-1 a favor. Sin embargo, la cucuteña de 19 años logró recuperar enseguida esa pérdida, evitando que su rival se pudiera escapar tempranamente en el marcador. La manga continuaría desarrollándose sin mayores contratiempos, aunque María Camila sí bajó en su porcentaje de efectividad bajo su servicio: con el primero tuvo un 52% de puntos ganados, y con el segundo, 44%.

En-shuo, posición 255 a nivel mundial, se llevó el segundo parcial luego de quebrar una vez más el servicio de la colombiana: la taiwanesa sacó ventaja con buenas devoluciones e igualó las acciones en el partido con un 6-3. La rival subió su efectividad en los saques, y con su primer servicio ganó el 72% de los puntos disputados.

Al acabar el segundo set, Osorio Serrano fue atendida por el médico en su pierna derecha, donde se la ha visto vendada en torneos anteriores. Según explicó, es por un problema muscular que arrastra desde mayo: “Como han notado, he estado jugando con vendajes en mis piernas desde Belgrado, y con el cambio de superficie es un poco más difícil la mejora de esta lesión”.

Y agregó en la previa del encuentro frente a la taiwanesa: “La superficie claramente es muy diferente a lo que estoy acostumbrada a jugar. Es divertido jugar en césped. Espero aprovechar al máximo esta oportunidad que tengo. Me siento súper bien, cada vez estoy mejor de la pierna. Decidí retirarme del torneo anterior porque no me sentía bien. Ya no siento dolor, pero tengo que seguir trabajando para poder fortalecerla bien”.

De cara a la definición, los quiebres en los servicios de las jugadores fueron una constante: Osorio se llevó cuatro, y En-shuo, tres. En un punto parecía que el encuentro se le iba a escapar, puesto que su rival estaba 4-3 arriba. No obstante, pudo recuperar el quiebre, que recién había perdido, y luego confirmó su saque para ponerse 5-4 a favor. Ya con el servicio de la taiwanesa, volvió a concretar un break y consiguió el triunfo final (6-4).

En la segunda ronda del clasificatorio, la colombiana se verá las caras frente a la húngara Panna Udvardy (232º), que derrotó a la paraguaya Verónica Cepede por 3-6, 6-3 y 7-5. El compromiso se disputaría mañana jueves 24 de junio, en un horario todavía por definir.

