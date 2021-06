Nilson Díaz da detalles de los últimos momentos de vida Sara Sofía Galván

Sara Sofía Galván, bebé desaparecida desde finales de enero en el sur de Bogotá

El pasado 19 de marzo un juez de control de garantías dictó medida de aseguramiento intramural contra Carolina Galván, madre de la pequeña Sara Sofía Galván y Nixon Díaz, padrastro de la menor de edad.

Seis meses después de la desaparición de la pequeña, Díaz entregó detalles de los que habrían sido los últimos momentos de la niña. De acuerdo con el hombre, su madre habría golpeado fuertemente a la menor.

“La niña estaba bien en el momento. Yo le di a comer, le di fruta, ella comía bastante frutica. Pero entonces ya Carolina se puso brava porque ella quería que la niña comiera, entonces yo le dije, déjela si no quiere comer, pues que no coma. La niña se asustó mucho, se hizo en la cama y Carolina se la llevó al baño y la golpeó fuertemente”, recordó Nixon.

De acuerdo con el testimonio entregado por Díaz, al ver que le pegó a Sara, él reacciona y agrede a Carolina. “La empuje encima de la cama y cuando yo volteé a mirar al baño ya la niña estaba sin vida”, detalló.

En ese momento, dice Nixon que le brindó los auxilios correspondientes, pero al ver que no reaccionó Galván le hizo la propuesta de desaparecerla y llegaron a un acuerdo.

“Yo lo que hice fue recoger a la niña, ponerla en la cama y darle auxilio, pues, tratar de volverla a la vida, pero desafortunadamente no. Ella me dice que qué hacíamos, porque no quería perjudicarme a mí y a los niños. Yo la verdad no sabía qué hacer, yo nunca había pasado por una situación de estas”, explicó.

Cabe recordar que, en marzo Díaz entregó una versión a las autoridades en la que señaló que la niña había muerto y dibujó un mapa indicando el lugar en el que presuntamente había arrojado el cuerpo, sin embargo, luego de una exhaustiva búsqueda con la Defensa Civil Colombiana y la Policía Nacional el cuerpo de Sara Sofía no apareció.

El pasado 19 de junio, en entrevista con Semana, Carolina Galván aseguró que el último día que vio a la niña fue el 29 de enero de 2021, y según ella, al parecer, la menor no despertaba desde hacía tres días; sin embargo, ese vez salió de su casa a las 11 de la mañana para irse a trabajar, en la tarde, al regresar cuenta que ya no encontró en la habitación a la menor.

“Cuando a las cinco de la tarde regresó, no encuentro a la niña. El cuerpito de la niña ya no estaba en la casa. Le empecé a preguntar al compañero con quien vivía dónde estaba la niña, y él no me quería decir nada, me salía con excusas, que después me decía; no me quería decir la verdad sobre dónde estaba la niña. Y seguí preguntándole hasta que me dijo que la niña estaba, supuestamente, en el caño”, contó Galván a la revista.

Tras contar que la niña no despertaba desde hace tres días, la mujer detalló a Semana que desde el 27 de enero ella no abría los ojos y, al parecer, tampoco respiraba, por lo que indicó que quizás ella ya estaba muerta. “No despertaba y yo no sabía qué le había pasado. Ella no despertaba. No abría los ojos y nada”, relató la madre de Sara.

A la pregunta de ¿Por qué no pidió auxilio, porque no llamó a los médicos? ella respondió que Nilson la tenía amenazada, y además, porque el dueño de la casa donde vivían le advirtió que no quería tener problemas con ese asunto, entonces, ella permaneció callada.

