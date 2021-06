María Fernanda Cabal habló de su candidatura presidencial: “puede llegar a ser un ejercicio interesante”

María Fernanda Cabal, senador de la República por el Centro Democrático. Foto: Colprensa.

El panorama político en Colombia sigue lanzando ‘alfiles’ para disputarse la estadía en la Casa de Nariño y tal parece que la controvertida senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, sería una de las contrincantes por la carrera de la Presidencia de la República.

Así lo hizo saber la congresista uribista en diálogo con la emisora RCN Radio cuando visitó Barranquilla donde, respondiendo a los deseos de uno de sus íntimos amigos y fieles seguidores, Miguel Polo Polo, expresó que está esperando para saber si se lanza al ruedo.

Aunque dijo que no descarta su aspiración presidencial, reveló que su deseo es ser la “senadora más votada” de Colombia. Además, reiteró que su deseo en estos momentos es “trabajar para mostrarle al país su realidad, las amenazas de hoy en día, y las salidas que podemos tener para salir de esta situación”, expresó.

“Si en este camino se da una posibilidad de una precandidatura y, considero que puede llegar a ser un ejercicio interesante,<b> </b>lo hago si la gente así lo decide”, expuso en RCN Radio.

Por otro lado, también se refirió a quién ve como más opcionado del uribismo para representarlos en los comicios electorales del siguiente año para suceder a Iván Duque en la Presidencia. De acuerdo a Cabal, quien podría jugar un rol definitivo en esa contienda electoral es el excandidato presidencial en 2014, Oscar Iván Zuluaga. Sin embargo, mencionó que están esperando que el también exministro tome un decisión sobre su futuro político.

En apartes posteriores con su diálogo con la frecuencia radial, María Fernanda Cabal se refirió a la desfavorabilidad del 76% que tiene el presidente Duque en la encuesta Pulso Social que se conoció este martes 22 de junio.

Sobre el tema, la parlamentaria le tiró un duro mensaje al primer mandatario y le dijo: “Esto es lo que sucede cuando usted no ejerce la autoridad debidamente, cuando uno es demasiado conciliador o se deja engañar por la ‘dialogadera’, usted termina perdiendo la favorabilidad de sus seguidores e incluso de gente que es neutra”.

Además, no perdió oportunidad para referirse al paro nacional y la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a Colombia donde no solo dijo que este órgano no será objetivo, sino que se inclinarán hacia la ciudadanía.

“Si soy completamente sincera, yo no espero que ellos sean objetivos. La CIDH terminó copada por la izquierda de Suramérica y en este momento la situación no ha cambiado. Los países deben entrar a cuestionarse hasta dónde la soberanía debe ser señalada por un tercero”, indicó la senadora.

Cabal también ha sido tendencia en las últimas horas por apoyar la controvertida propuesta de repetir la segunda vuelta presidencial en Perú. El pasado 22 de junio, las autoridades electorales de dicho país recibieron una particular solicitud, firmada por 31 parlamentarios, personalidades y periodistas iberoamericanos: repetir el balotaje entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori.

Por Colombia, fueron las senadoras por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, Paola Holguín, Paloma Valencia, así como otros cinco compañeros de bancada, junto al exministro de Interior y Justicia de Colombia, Fernando Londoño, quienes sumaron sus firmas para intentar que las autoridades electorales reconsideren los resultados acaecidos el 6 de junio pasado.

La carta dirigida a dicha autoridad está firmada por representativos líderes de la derecha continental, como el eurodiputado Hermann Tertsch, así como por varios legisladores de Bolivia, Colombia y Guatemala.

En uno de sus apartes, la carta sostiene que dichas elecciones han adquirido una dimensión de problema político para la región, dado que “una serie de circunstancias, que incluyen la sospecha de fraude por parte del 70 por ciento de los electores, el grave pronunciamiento de exjefes militares y las acusaciones, válidas o no, sobre el comportamiento parcializado de las autoridades, han convertido un asunto de orden técnico-electoral en un delicado problema político”.

