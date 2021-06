Yina Calderón acudió al ‘Rey de las Extensiones’ para recuperar su Instagram

Foto tomada de Instagram @ElReyDeLasExtensiones

El afamado estilista Víctor Ocampo, conocido también como el ‘Rey de las Extensiones’, se pronunció en horas recientes a través de su cuenta de Instagram sobre la situación que atraviesa actualmente Yina Calderón, luego de que Instagram decidiera cerrar su perfil en esta plataforma.

Según lo dicho por Ocampo en medio de una dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo a través de sus redes sociales, teniendo en cuenta que en el pasado tuvo que afrontar una situación similar, fue él a quien ella acudió para poder solucionar el problema que tiene en jaque una cuenta a la cual seguían millones de usuarios y por la que ha estado durante estos días bastante afectada.

“Yo sé que le ha dado muy duro porque yo he hablado con ella estos días. Realmente, nosotros no somos amigos, pero digamos que entiendo su dolor y ella me pidió ayuda. Entonces le estoy colaborando con mis contactos y con los que a mí me ayudaron en su momento (...) Esta es nuestra herramienta de trabajo y perderla es algo que yo no le deseo a nadie. Muchos de ustedes no saben lo horrible que se siente quedarse sin redes”, mencionó.

Además, el ‘Rey de las Extensiones’ se pronunció sobre un rifirrafe que tuvo con los amigos de Yina Calderón justo cuando él perdió su cuenta, pues en su momento lo criticaron y se burlaron porque publicó un video llorando ante la situación.

“Todos tenemos personalidades diferentes y yo sí me pegué mi chillada, no me da pena decirlo. A mí me dio muy duro así como a ella le está sucediendo en este momento (...) Esto es real, no como el amigo de ella y todos ellos, quienes dijeron que yo inventé eso de que me habían robado mis redes para hacer crecer otra cuenta y hacer show ¡Con esto no se juega, señores!”, advirtió.

Por último, Víctor Ocampo deseó “de todo corazón” que Yina Calderón pueda recuperar la cuenta, pues dice que es consciente de todo lo que conlleva el aumentar las métricas y mantener una comunidad de seguidores dentro de una plataforma como estas.

“Sé que esto es un trabajo de muchos años, sé que es mucha la dedicación que se debe tener para hacer crecer una red social y pues así ella y yo no seamos amigos ahí le estaré colaborando. Y sobre si está triste, sí, lo está”, concluyó el ‘Rey de las Extensiones’.

A pesar de que el reconocido estilista de figuras públicas como Ana Karina Soto, Natalia Giraldo, Sara Corrales, Rafaella Chávez y Andrea Valdiri; negó en reiteradas ocasiones ser amigo de Yina Calderón, una foto que tiene colgada en su cuenta de Instagram desde septiembre de 2020 y en la que aparecen juntos, dice todo lo contrario. “Una verdadera amistad”, se lee en la descripción de la publicación.

¿Por qué cerraron la cuenta de Yina Calderón?

Según contó la huilense, todo sucedió porque, al parecer, Instagram confundió a un amigo suyo que sufre de enanismo con un menor de edad y la habría bloqueado por los videos en los que se ve a esta persona consumir alcohol, durante las polémicas fiestas que ella suele organizar, conocidas como las ‘putifiestas’.

“Estamos super preocupados porque me inhabilitaron mi cuenta de Instagram. Esta mañana me levanté, fui a revisar y mi cuenta ya estaba inhabilitada. Me la inhabilitaron por Brayan, el enano no tiene la culpa, obviamente, pero para Instagram el enano es un niño porque ellos solo reconocen estatura”, explicó Calderón.

Asimismo, la controvertida empresaria expresó que la acción de Instagram le pareció un poco discriminatoria, debido a que fue por la condición de su amigo, quien tiene una limitación extraña que afecta su crecimiento.

“Entonces como yo subo a Brayan aquí y allá me inhabilitaron la cuenta, lo cual no me parece injusto porque Brayan es una persona mayor de edad, que tiene los mismos derechos que nosotros y todo igual que nosotros”, añadió Yina Calderón.