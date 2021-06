Maluma lanza su propia línea de gafas: la colección cuenta con 20 diseños exclusivos

Maluma. Foto: Instagram @maluma

Por estos días, Juan Luis Londoño, reconocido mundialmente como Maluma, se encuentra preparándose para iniciar su gira de conciertos ‘Papi Juncho World Tour’ por Norteamérica, que tiene su primera fecha programada para el 2 de septiembre de este año, en el Golden Center de Sacramento, en Estados Unidos. Sin embargo, no es lo único a lo que le ha venido invirtiendo tiempo el intérprete de ‘Hawai’. Por estos días, el cantante paisa presenta su propia línea de gafas en colaboración con la marca de lentes australiana Quay. Bajo el nombre ‘QUAY X MALUMA So Much Sol’, el reguetonero tiene 20 diseños exclusivos a los que sus seguidores pueden acceder hasta agotar existencias.

Con muchos colores neón, estampados, y diferentes siluetas de marco, Maluma pretende regalarle a sus fanáticos un poco de su estilo en aquel accesorio del que él es fiel comprador. “Quiero que mis fanáticos se sientan seguros y que también se puedan expresar con estos diseños”, se lee en un comunicado de prensa en donde el paisa habló de la llegada de esta colección. “Es importante repartir amor y energía positiva, especialmente después de haber pasado un año tan difícil. La música, el arte y la moda son mi forma de expresión. Como artista no me da miedo usar cosas diferentes y ser arriesgado con mi estilo”, agregó.

‘Papi Juancho’ es el modelo de su propia línea de lentes, y las fotografías ya se encuentran en la página oficial de esa marca, al igual que los diseños de todos y cada uno de los lentes inspirados en el estilo de Maluma. La sesión fotográfica se llevó cabo en Miami, según él, para reflejar las mismas vibras de ‘Miami Vice’ que se aprecian en el arte visual de quinto álbum de estudio “Papi Juancho”.

“Todo el concepto de los lentes de sol es que son de Miami Vice. Ese aire vintage de los ochenta, de los noventa, pero con estos pequeños toques modernos (...) mi esencia, por supuesto, está al cien por ciento”, explicó Maluma. Cada uno de estos accesorios pueden conseguirse con precios que oscilan entre los 55 dólares y los 95. Además de lentes de sol, se encuentran los mismos diseños pero con una versión que necesite un lente especial bajo orden oftalmológica.

Para Maluma una gran inspiración fue Jennifer López, pues, la cantante ya había hecho una campaña con esa misma marca, pero en el 2019. “Lo vi en Los Ángeles y pensé, ‘¡wow!’ En primer lugar, me encantó la campaña. En segundo lugar, me encantaron las gafas de sol (...) así que empecé a comprarlos. Después de eso, alguien de mi oficina me llamó y me dijo que querían trabajar conmigo”, recalcó.

Maluma, que prevé que sus lentes serán tendencia en verano, aseguró que el miedo que tienen las personas de usar algún accesorio ‘atrevido’ se pierde cuando alguien con una plataforma pública mayor, como él, decide usarlo, “siento que ahora los hombres son más abiertos porque vemos a estas grandes celebridades que no tienen miedo de usar un tipo diferente de anillos o cadenas (...) sé que el miedo desaparecerá cuando alguien a quien admiras comience a usarlo también. Si es alguien que realmente te gusta y ves que está usando algunas cosas geniales, siento que tú también lo usarías”.

Esta no es la primera vez que Maluma entra al mundo del diseño, anteriormente, el paisa hizo parte de una línea de prendas ‘Tie dye’ con la marca Michelob Ultra Pure Gold, entre otras. “No quería hacer cosas regulares porque siempre trato de cambiar el juego. Ni con la campaña sino con todo, como la forma en que me visto y mi música (...) Siempre trato de hacer algo diferente porque es parte de mi evolución”, manifestó.





Seguir leyendo: