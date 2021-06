Fotografía tomada el pasado 22 de mayo en la que se registró al cantante colombiano J Balvin, en Guadalajara (México). EFE/Francisco Guasco/Archivo

Este 21 de junio, el cantante colombiano J Balvin anunció por medio de sus redes sociales el lanzamiento de “Juntos Imparables”, una canción con la que rinde homenaje a los emprendedores y pequeños empresarios hispanos, que han sido uno de los grupos más afectados por la pandemia del covid-19.

“Me uní a UPS para lograr #JuntosImparables y lo estamos haciendo para que mi comunidad haga realidad sus sueños”, escribió Balvin en el pie de la publicación en Instagram.

La canción se estrenará el próximo miércoles en TikTok, una de las aplicaciones más usadas en el último año, y recordará los inicios del cantante paisa antes de alcanzar la fama, cuando se dedicaba a pintar casas mientras luchaba por su sueño de convertirse uno de los artistas más reconocidos del género urbano.

“‘Juntos imparables’ para mi son todos esos guerreros, todos esos luchadores que a pesar de las pruebas, las adversidades terminan viendo la forma inteligente de resolver y elevar sus suelos y sus niveles”, expresó J Balvin en el video que muestra un adelanto del tema musical.

"Juntos Imparables": el nuevo tema de J Balvin dedicado a los emprendedores hispanos

La participación de Balvin en esta iniciativa se da luego de duros momentos que le ha tocado enfrentar al cantante por la depresión, enfermedad que lo ha obligado a buscar el equilibrio por medio de la meditación y pasar más tiempo de calidad con sus seres queridos.

“Una de las cosas que me han enseñado los últimos años es que no puedo ser lo mejor para el mundo si no me cuido. Tener tiempo para aclarar mi mente y estar con mi familia me centra de una manera que es esencial”, reveló el niño de Medellín a la Agencia EFE.

En el marco de esta campaña, UPS ha donado 150.000 dólares a la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos con el fin de proveer fondos para los hispanos dueños de negocios golpeados por el coronavirus.

En un comunicado, UPS resaltó que aunque la crisis desatada por el covid-19 golpeó de forma devastadora a todas las pequeñas empresas, el impacto fue desproporcionado en el caso de las de propiedad de hispanos, pues el 32 % debieron cerrar durante el primer mes de la pandemia.

“Es muy importante para nosotros que UPS refleje a toda la comunidad que ayudamos”, manifestó el director de marketing de UPS, Kevin Warren a EFE.

Asimismo, el ejecutivo resaltó las cualidades de inclusividad y diversidad que abraza la firma, y que bajo el eslogan de “imparables” han propiciado otras iniciativas recientes a favor de los afroamericanos y la comunidad LGBT.

“Queremos ayudarlos a que sean imparables”, reiteró el directivo, sobre el proyecto dirigido a los cerca de 4,7 millones de empresas en EE.UU. que son propiedad de hispanos.

Cabe recalcar que, esta iniciativa incluye también el lanzamiento de una nueva serie de cajas de edición limitada bilingüe con obras del diseñador gráfico e ilustrador mexicano Luis Pinto, entre ellas la obra “Los desafíos son nuestro fuego” que desde julio se podrá ver en un mural en Chicago, en Estados Unidos.

