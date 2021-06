Epa Colombia dio más detalles sobre la enfermedad de su padre: “Estaba saturando en 85%”

Gerardo, el papá de 'Epa Colombia', inició sus afecciones respiratorias después de vacunarse contra el covid-19. Foto: Instagram

Daneidy Barrera Rojas, empresaria de keratinas e influenciadora, es una de las celebridades en redes sociales que más se comunica con sus seguidores por medio de las historias de Instagram. Recientemente, la bogotana, mejor conocida como ‘Epa Colombia’, reveló que su padre sufre una afección respiratoria que amerita oxígeno.

Por medio de una publicación en la cuenta de su empresa, la influenciadora publicó una fotografía de Gerardo, mejor conocido como ‘La Gerardo’ por sus fanáticos, conectado a oxígeno.

“Te amo, papi. Siempre contigo. Te cuidaré mucho”, escribió la vendedora de keratinas en la descripción de la publicación que ya tiene más de 39 mil ‘likes’ y cientos de comentarios cargados de mensajes de apoyo y solidaridad con la familia Barrera por la difícil situación que están atravesando.

Gerardo Barrera. Foto: Epa Colombia

Esta vez, por medio de sus historias en Instagram, la influenciadora habló abiertamente sobre el cuadro de deficiencia respiratoria que su papá enfrenta y que, sorprendentemente, no se trataría de covid-19.

“Amiga, ‘La Gerardo’ se enfermó, imagínate que ‘La Gerardo’ mantiene para arriba y para abajo en la calle y ella está muy señor. Yo le dije ‘amigo, quédate en la casa’ y se le dio por aplicarse la inyección del coronavirus. Yo veía que pasaba los días enfermo y le dije ‘¿usted como se siente, Gerardo’ y me respondió que bien”, dijo la vendedora de productos capilares.

Sin embargo, a pesar de lo que dijo el padre de la mujer, no se encontraba bien y su saturación de oxígeno en la sangre bajó a 85%, lo cual ya manifiesta hipoxia. “Resultó saturando en 85%. Mejor dicho, yo me puse súper asustada y dije ‘no, la Gerardo’. Yo que hace tiempo no la mostraba. En este momento está con oxígeno, ya la prueba le apareció que es negativo, pero igual toca seguirlo cuidando porque se quiere ir para la calle”, añadió la empresaria, quien califica a su papá de “callejero”.

Epa Colombia rompe silencio sobre la situación de su padre

Después, mostró un video del mismo día de la foto que publicó en sus redes sociales mostrando a Gerardo conectado con una máquina de oxígeno. Mientras tanto, su hija no escatima en gastos para brindarle la mejor atención en la casa que ella misma le compró.

“Amiga, la tengo con un tratamiento caro y juiciocita. La he cuidado mucho y todos los días la llamo. Amo a mi papá, mi papá ha sido muy respetuoso conmigo desde chica, entonces yo lo amo mucho a ‘La Gerardo’. Yo le regalé una casa a ‘La Gerardo’, amiga, para que ella se diera cuenta que uno puede lograr todo en la vida, anda muy feliz, pero un poquito como agostada, pero eso es lo mejor que puedo darle como hija: amor y todo lo que se merece”, finalizó la vendedora de keratinas y cantante.

Epa Colombia rompe silencio sobre la situación de su padre

No es la primera vez que Epa Colombia hace publicaciones referentes a don Gerardo. A finales de mayo la influenciadora publicó unas historias en su cuenta de Instagram, donde se le ve un poco más despreocupada en uno de sus centros estéticos fuera de funcionamiento, junto a su padre, de quien aseguró fue humillado, y por lo que aprovechó para hacerle un reconocimiento.

En los videos publicados, Barrera deja ver el amor y agradecimiento que tiene por su padre, a quien siempre ha mostrado en sus redes sociales con cariño y confianza. De acuerdo con la influenciadora, sus seguidores habían estado preguntando por ‘La Gerardo’.

“Papi, de verdad muchas gracias por todo. Yo últimamente te he visto muy bien vestido”, le dijo ‘Epa Colombia’ a su padre, quien le respondió: “Yo a usted la admiro mucho, porque a pesar de todo lo que le pasa, usted es pa’ delante, pa’ delante, pa’ delante...”.

En las siguientes historias que publicó la influenciadora, se le ve junto a su padre acostados en una estación de su peluquería, junto al mensaje: “Te humillaron pero Dios te dio esta bendición”.

SEGUIR LEYENDO: