Alí Humar, una de las glorias de la televisión colombiana, se encuentra en estado crítico

Además de dedicarse a la actuación y dirección de producciones colombianas, Alí Humar ha escrito dos libros que recopilan las memorias e historias de su vida. Foto: Twitter.

El reconocido actor y director Ali Humar permanece internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá en delicado estado de salud. Así lo reveló su familia por medio de un comunicado donde informan a la opinión pública que Humar está en estado crítico.

Aseguraron que, “toda su familia agradece las expresiones de solidaridad de quienes han estado atentos de su estado de salud”.

Alí Humar es recordado en la televisión colombiana por su actuación en series como ‘Los Cuervos’, ‘Lola Calamidades’ y recientemente en la telenovela ‘El final del paraíso’ donde interpretó el papel de Pablo Morón. Así mismo, dirigió durante varios años el programa ‘Sábados Felices’.

Una vida dedicada a las artes

Alí Humar nació en Mesitas de Colegio en 1945. Su padre Yusef Omar Mustafá (quien luego cambió su nombre por Alfredo Humar) fue un palestino que llegó a Colombia en los años veinte como parte de la migración de los que se conocieron como “los turcos”.

Alfredo Humar montó un negocio en Mesitas del Colegio y allí conoció a Solita, quien vivía en la Hacienda Colombia, cerca a San Antonio de Tena en la región del Tequendama. Sintiendo que serían el uno para el otro, tuvieron nueve hijos, y Alí fue el menor de ellos. A los pocos meses de su nacimiento se mudaron a Bogotá.

Cursó hasta tercero de bachillerato y se retiró para seguir aprendiendo, esta vez desde las tablas. A finales de la década de 1960 se integró al grupo de teatro del también conocido Santiago García. En 1969 hizo parte del elenco de la telenovela ‘Candó’, y esta se convirtió en su primera experiencia en la pantalla chica.

Antes de llegar a la televisión, hizo radionovelas en Caracol Radio y aunque se resignaba a aparecer en las pantallas de la televisión colombiana, el camino lo siguió conduciendo a salir en ellas. Durante los años 70 estuvo en producciones como La herencia, La feria de las vanidades y La abuela.

Con un amplio conocimiento en la actuación, Alí Humar dio el salto a la dirección de contenidos para televisión y en 1984 estuvo al frente de ‘Los cuervos’, una de las primeras series de misterio del país, escrita por Julio Jiménez.

Sobre esta producción, Humar aseguró en 2017 en entrevista con Señal Colombia que habían dos grandes secretos en esta serie: “el primero, la historia. Era difícil aceptar una historia en que no hubiera amor. Y precisamente ese factor fue lo que la hizo tan sui generis, mire que en los 45 primeros capítulos no hubo siquiera un beso”, aseguró.

El segundo fue la realización, “con Mauricio Bermúdez, el director de cámaras, apostamos a hacer una producción un poco más cinematográfica a la que estábamos acostumbrados en Colombia”.

A esta primera serie se le sumaron otras telenovelas que dirigió. Un de las más populares fue ‘Lola Calamidades’, realizada en 1987 y emitida por primera vez en el canal Cadena Uno. Le siguieron éxitos como ‘Herencia maldita’ (1990), ‘Señora Isabel’ (1993), ‘Copas amargas’ (1996), ‘Castillo de naipes’ (1998) y ‘Tabú' (1999).

Entrando el nuevo siglo, Humar empezó a dirigir uno de los programas de humor más conocidos del país: ‘Sábados Felices’ y estuvo a su cargo hasta 2009.

Alí Humar dirigiendo 'Sábados Felices'. Foto: Colprensa.

En 2002 regresó a la actuación para trabajar junto a Bernardo Romero Pereiro, en ‘Siete veces Amada’ y seis años después hizo otra incursión como actor en ‘Sin senos no hay paraíso’, donde encarnó el papel de Pablo Morón.

Después de tener una carrera consolidada, que inició en las tablas y dio el paso a la pantalla chica como director y actor, Alí Humar decidió escribir todas sus memorias en el libro Es mi versión y no la cambio (2020), en la que compiló 89 historias, “todas absolutamente ciertas, que fueron transcurriendo a lo largo de mi vida desde los años cincuenta hasta hoy. Algunas de estas anécdotas tienen como único valor una situación absurda o graciosa por la que tuve que atravesar en determinado momento; otras, por el contrario, tienen una connotación más profunda, pues hacen parte de momentos importantes de la vida del país”, expresó Humar en la descripción de su libro.

En febrero de este año el director colombiano lanzó su segundo libro titulado Ya que me acuerdo, una creación literaria en la que Humar comparte su talento como escritor e invita a los lectores “a un viaje de vivencias y ocurrencias en entornos particulares”.

En diálogo con Isabel López Giraldo, Humar expresó que, “A mi lo que me queda es muy poco, simple cuestión de matemáticas, y siento que hice lo que debía cuando tenía qué hacerlo. Cuando ya no haya nada qué hacer, contemplaré los atardeceres y leeré, lo que ya he empezado a disfrutar, porque yo quisiera terminar mi vida en la paz de la finca”.

SEGUIR LEYENDO: