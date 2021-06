El cantante Wisin anunció que será padre de nuevo

(Instagram: @Wisin)

Por medio de la última edición de la revista Hola, versión Estados Unidos, se conoció que el cantante de reguetón ‘Wisin’ será padre de nuevo. Con la llegada de su nuevo hijo ya suma cuatro. En la portada de la revista sale la pareja de padres haciendo alusión al día del padre.

Por medio de las redes sociales de la revista se publicó la portada de la edición de este domingo, 20 de junio. Además, por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram de Wisin, el cantante puertorriqueño anunció la noticia y aprovechó la celebración del día del padre.

De acuerdo con la información de la Revista Hola, la esposa del cantante se encuentra en su cuarto mes de embarazo, por lo que esperan la llegada del nuevo integrante de la familia en noviembre próximo. La pareja reveló que están esperando a un varón, al que llamarán Daniel.

“Amo a mi bebé, amo a mis hijos, a mi esposa, son para mí una bendición, han sido llaves de mi madurez, así que me siento feliz de que esto sea una contestación divina y eso me llena. Los dos estamos saludables así que podemos disfrutar de este proceso”, aseguró el cantante para la edición digital de la revista.

Dentro de la nota especial para este medio americano el intérprete de Escápate conmigo confesó que no podía creer que su esposa estaba embarazada de nuevo. Y también explicó que esta etapa de su visa ha sido una “experiencia bien chévere” y que está disfrutando cada día de su paternidad.

“Ya se me había olvidado la posibilidad de que mi esposa pudiese quedarse embarazada otra vez, así que fue algo sorpresivo. No lo podía creer, pero estoy muy feliz, de verdad. Fue una experiencia bien chévere y que todavía estoy disfrutando cada día porque no me lo creo. De verdad no me lo esperaba”, dijo para la Revista Hola.

El video, que dura solo dos minutos, se muestra el momento en que artista de Puerto Rico supo que venía un niño en camino. Cabe recordar que la pareja ya tiene dos hijos más, Yelena y Dylan. Y hace 5 años tuvieron a Victoria, su tercera hija, pero la menor de edad padecía de Trisomía 13, un trastorno genético que afecta los órganos y sistemas vitales, razón por la cual falleció al mes de nacida.

“Sobre la enfermedad de Victoria, los padres supieron cuando Yomaira Ortiz se encontraba en el quinto mes de gestación. Sobre esto los médicos le recomendaron a la pareja interrumpir el embarazo, pero la pareja decidió defender su derecho a tenerla.

“Lamentablemente, nunca un hijo y un ser querido se superan con una prueba como esa, siempre está ahí, ni este hijo tampoco suplanta o de una forma tapa ese dolor. No, no es así. Son cosas diferentes, pero gracias a Dios estamos viviendo, después de aquella tormenta, un momento bonito. Fue algo que no pedimos”, puntualizó Wisin a la Revista Hola.

