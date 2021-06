Video: Marcela Reyes presumió orgullosa su amplia y lujosa nueva casa

Marcela Reyes. Foto: Instagram @marcelareyes

Luego de protagonizar un bochornoso episodio que se volvió viral a través de las redes sociales, Marcela Reyes supo aprovechar la popularidad que le trajo el video en el que descubre a su pareja siendo infiel, pues desde entonces no ha dejado de protagonizar varios titulares en el mundo del entretenimiento.

Así sucedió de nuevo en días recientes, luego de que la reconocida DJ compartiera para sus millones de seguidores en Instagram, un par de publicaciones desde las cuales informa sobre la adquisición de una nueva casa en la que habitará junto a su pequeño hijo.

La mujer de 31 años no quiso pasar por alto ningún detalle y por esa razón dejó ver, desde que abrió la puerta, la felicidad que le invade por la compra de esta casa que se ve bastante amplia y lujosa.

“Un sueño más. El fruto de mi trabajo, de mis trasnochos y el tiempo sacrificado con mi hijo. Gracias papito Dios. Vamos por más y más”, señaló en una de las historias de su perfil en esta plataforma, en la que cuenta con más de 2 millones de seguidores.

Mientras que, con un video hecho desde el jardín de su propiedad y en el cual se observa también un jacuzzi, Marcela Reyes confirmó que ya estaba publicando desde su nueva casa.

“¡Qué linda se ve!”, “me alegra mucho que puedas disfrutar de lo que tanto trabajas”, “eres ejemplo para muchas mujeres que, como tú, tienen que verse empoderadas a pesar de las circunstancias” y “necesitamos ver más, por favor”; fueron algunos de los comentarios que reaccionaron a las publicaciones que, además, fueron difundidas por páginas dedicadas a seguirle el paso a la vida íntima de los famosos.

Sobre la popular dinámica conocida como ‘tour house’, en la cual se muestran los espacios y lujos de gozan las figuras públicas en sus hogares, Marcela Reyes confirmó que no lo hará por ahora pero, por supuesto, lo tiene planeado para sus más curiosos seguidores.

Nueva casa de Marcela Reyes

La también modelo ha sido protagonista de otras noticias por cuenta de su ruptura con B. King, la cual reveló a través de una transmisión en vivo junto a Yina Calderón, durante la controversial ‘putifiesta’ y la respuesta dejó sorprendidos, tanto a la organizadora del evento como a los seguidores que estaban observando el momento.

“Lo que se ve no se pregunta. Si, terminé con él, pero quiero aclarar algo, la primera vez que terminamos fue muy difícil porque yo estaba muy golpeada de algo y era muy difícil para mí, no terminó mi relación por el en vivo que hice con Jorge Villaveces y Beta”, mencionó Marcela Reyes.

Durante los últimos meses, la pareja se veía muy feliz compartiendo en sus redes sociales diferentes aspectos de su relación e incluso, ella mencionaba lo satisfecha que se encontraba y hasta llegó a resaltar las cualidades que tenía su expareja, quien le ayudaba a cuidar a su hijo, estaba al pendiente de su familia y la apoyaba constantemente en su trabajo para que todo funcionara bien.

Sin embargo, Marcela Reyes y B. King ya habían roto en dos ocasiones y la primera de estas fue en 2019, aunque luego se les vio juntos de nuevo. Mientras que a mediados de 2020, en plena cuarentena obligatoria que atravesaba el país por cuenta de la pandemia, en una transmisión en vivo con el reguetonero puertorriqueño Justin Quiles, la DJ confirmó haber terminado de nuevo con el siguiente mensaje: “Voy a terminar casada con un boricua. Esa voz de los boricuas a mí me encanta”, posteriormente el cantante le respondió: “Te van a pegar, cuidado” a lo que ella concluye: “No, no, no. Estoy soltera, ¿cómo así?”.

