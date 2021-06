Éder Castañeda se burló del Deportivo Cali tras su inesperado retiro del fútbol, con apenas 28 años

Foto: Colprensa

Luego de 10 años dedicado al fútbol como jugador profesional, Éder Castañeda tomó la decisión de retirarse de las canchas a la edad de 28 años, entre otras cosas, motivado por las diferentes lesiones que se presentaron a lo largo de su carrera.

Así lo anunció él mismo a través de una entrevista con el programa deportivo ‘El corrillo de Mao’, en la cual confirmó que luego de año y medio tomó la decisión de no seguir adelante con su profesión como futbolista. “Tomé la decisión de no jugar más al fútbol. Las lesiones y por algunas cosas que me aburrieron decidí no continuar”,

Sin embargo, el atleta cucuteño advierte que a pesar de la edad en la que ha tomado la decisión de ‘colgar los guayos’, logró cumplir su sueño como futbolista.

“Cumplí mi sueño de jugar en América de Cali. Me voy contento. No juego más. Luego de conversar con mi familia, creo que ya es hora de dar un paso al costado”, afirmó.

Por último, mencionó que estudiará en el extranjero para pulir sus conocimientos en el fútbol y regresar con el objetivo de convertirse en un gran director técnico.

En ese sentido, la noticia del retiro de Castañeda causó bastante sorpresa entre hinchas de los equipos en los cuales militó y, también, en aquellos simpatizantes de clubes rivales a los que les generó algunos dolores de cabeza, por su sólido trabajo en la zaga defensiva.

De hecho, tras uno de los cuestionamientos que recibió el futbolista, aprovechó para enviar un fuerte mensaje a través de su cuenta de Twitter que, además, sirvió como burla hacia el Deportivo Cali, pues puso en duda la grandeza del club.

“Mejor tuitero que futbolista. Cuando se retire de Twitter lo extrañaremos. Éxitos a don nadie”, fue el comentario al que respondió por parte de un usuario que, en su perfil, se identifica como hincha del equipo ‘azucarero’: “Me retiro de Twitter cuando tu equipo sea grande ¡Bye!”.

“¡Te diste garra!”, “Osorio aprueba esta respuesta”, “la idea era responderle pero no humillarlo”, “siempre fuiste fino contra el Cali” y “no debiste hacer ese tipo de comentarios que solo generan violencia en el fútbol”; fueron algunas de las reacciones que generó la publicación de Éder Castañeda, la cual acumula casi 1.600 ‘me gusta’ y otros 175 comentarios.

Cabe mencionar que Castañeda se formó en las escuelas del América de Cali, equipo con el que logró el tan anhelado ascenso en 2016. También vistió las camisetas del Deportes Quindío, Deportivo Pereira, Atlético Huila, Deportivo Pasto, Atlético Bucaramanga y Junior, con la cual logró su único título de liga profesional, en 2018.

Además, se debe tener en cuenta que el defensa jugó su último partido el 25 de enero de 2020, cuando hizo parte de la formación con la que el equipo bumangués enfrentó al Deportivo Cali, en un juego donde se lesionó y ya no pudo regresar a las canchas.

Desde entonces se ha dedicado a su recuperación y en los momentos que le quedan libres se muestra muy activo desde su redes sociales, pues incluso llegó a emitir una opinión bastante controversial sobre la polémica generada entre jugadores de América y Junior tras la final de la Liga Betplay 2020, luego de que los escarlatas hicieron comentarios despectivos contra de Teófilo Gutiérrez.

Por sorpresa, Éder Castañeda dejó en claro que no le gustó las disculpas públicas que ofrecieron los jugadores del América de Cali y afirmó que, de haber estado en su lugar, no lo hubiera hecho.

Seguir leyendo: