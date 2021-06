El roce que puso en riesgo la relación entre Rafa Benítez y James Rodríguez

Aunque todavía no se ha confirmado, se rumora que el español llegue a ser director técnico del Everton. Foto: Colprensa - Wikipedia Commons.

Cada vez son más los rumores de la llegada de Rafa Benítez como nuevo director técnico al equipo inglés Everton, donde juegan los colombianos James Rodríguez y Yerry Mina. Aunque aún no hay nada confirmado, las especulaciones han permitido que diferentes medios de comunicación en el mundo pongan el tema sobre la mesa pues el 10 de la Selección Colombia trabajó con el español en el Real Madrid.

Y es precisamente por este último punto que los comentaristas y periodistas han decidido recordar uno de los sucesos que generaron roce y discusión entre Rodríguez y Benítez cuando estuvieron juntos en el equipo del país ibérico.

“El arribo de Benítez a Goodison Park podría significar problemas para el centrocampista ofensivo, ya que hubo informes de fricciones entre los dos en el Madrid”, señaló el Liverpool Echo, que cubre la actualidad de los ‘Toffees’. El medio local se refiere a lo que sucedió cuando después de que terminó la Copa América en el 2015.

En septiembre de ese año, después del torneo continental, el colombiano no adelantó su regreso de vacaciones para sumarse a la pretemporada, como el técnico le había solicitado y como sí lo hizo el brasileño Casemiro, razón por la cual en el primer partido de La Liga, contra el Sporting, fue suplente.

Ese día, Benítez afirmó ante los medios: “En este momento si no jugó es por una diferencia respecto a sus compañeros que se puede compensar con su calidad. No hay debate, es una decisión técnica y no personal”. James comentó tres días después: “Estoy mejor que nunca”, hecho que dejó ver que desde un comienzo, el entendimiento entre los dos no fue el mejor.

La relación entre ambos empeoró en octubre de ese año, época para la cual James Rodríguez viajó a una convocatoria con la selección Colombia recién recuperado de una lesión que lo había dejado sin jugar con el Real Madrid, hecho que no le gustó mucho al estratega español, quien comentó: “Nada podemos hacer”.

La confianza del entrenador y el volante creativo acabó de perderse debido a sus lesiones, que lo alejaron 50 días fuera de las canchas cuando él estuvo como DT a cargo. Entre el 3 de junio de 2015 y el 4 de enero de 2016, James jugó solo 11 partidos con Benítez, 9 de ellos como titular.

Llegada de Rafa Benítez al Everton

Lo que ha estado informando la prensa inglesa desde hace un par de semanas, y concretamente The Telegraph, es que Rafa Benítez, quien tuvo su mejor temporada como entrenador con el Liverpool en 2005 (año en que se coronó campeón de la Champions League), es uno de los candidatos para reemplazar a ‘Carletto’ como DT de los blues.

“Rafa está disponible y estoy seguro que listo, si el Everton está preparado para tratar de abordar una de las operaciones más importantes en la historia del fútbol del Merseyside”, dijo el partes primero de junio al medio The Telegraph Jamie Carragher, exfutbolista del Liverpool y la selección inglesa.

Por medio de su cuenta de Twitter, Carragher agregó: “Rafa Benítez debería estar en lo más alto de la lista del Everton para reemplazar al Ancelotti, mejor entrenador que cualquiera de los otros candidatos”.

