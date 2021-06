“Bruto, pero decidido”: Egan Bernal recordó la locura que hizo en el Giro de Italia

La anécdota de Egan Bernal cuando se quitó la chaqueta en la etapa 16 del Giro de Italia / (Facebook: AlcaldiaDeZipaquira).

Zipaquirá recibió a su ídolo deportivo, Egan Bernal. En la mañana de este sábado 19 de junio, el ganador de la presente edición del Giro de Italia, fue recibido con honores en la tradicional Catedral de Sal de Colombia en un evento de conmemoración con autoridades del deporte, periodistas, familiares, conocidos y niños deportistas cundinamarqueses.

Recapitulando una de las etapas del Giro cuando el pedalista cruzó la meta sin la chaqueta de su equipo Ineos Grenadiers, sino que se la quitó y en su lugar cruzó la meta con la maglia rosa, contó una divertida anécdota sobre cómo lo vivió y el susto que atravesó en caso de que su salida no hubiera terminado como esperaba.

Sucedió al final de la etapa 16 de la competencia, donde Bernal quiso terminar la fase del día homenajeando el rosa tradicional de la competencia que lo catalogaba como líder indiscutible de la gran carrera europea.

Esto fue lo que dijo en diálogo con los periodistas de ESPN, Víctor Hugo Peña y Juan Charry acerca del curioso momento que vivió en la jornada reina del Giro de Italia:

En los últimos tres kilómetros ya cuando me di cuenta que iba a ganar, empecé a pensar como “qué bacano sería llegar con la camiseta rosada”, pero en ese mismo momento dije “no, pero no me puedo quitar la chaqueta, acá donde me caiga... qué figura que hago. Puedo tirarme el Giro sólamente por quitarme la chaqueta, no aplica”

Pero luego entro al último kilómetro y yo dije “no, esta foto va a quedar ahí para siempre. O sea, cómo no me voy a quitar la chaqueta”, pero el problema era que ya había entrado en un pedazo como de pavés y estaba mojado, habían unas líneas, como unas zanjas en las que uno se podía caer, pero en ese momento dije “bruto, pero decidido”, me voy a quitar la chaqueta y acá si me caigo, pues me caigo, pero va a quedar la foto ahí para siempre

Bernal es consciente de que si las cosas hubieran salido mal se hubiera llevado un fuerte llamado de atención por parte de su equipo, Ineos Grenadiers, pero quería quedar en la historia y en las fotos de la edición pospandémica de la carrera italiana vistiendo la maglia rosa en lo más alto de la general:

Obviamente acá da risa, pero yo creo que al mánager del equipo no le hubiera dado risa si me hubiera caído ahí. Entonces yo me quité la chaqueta y de hecho ahí se ve que hago como un poquito de equilibrio porque fue complicado de quitar, pero la verdad iba con adrenalina, como con pasión, es la camiseta rosada. “Si gano la etapa reina y muestro la camiseta rosada, se va a quedar ahí para siempre, dije me la voy a quitar aquí pase lo que pase”.

Aplaudido por todos los presentes en la ceremonia, Egan se autocalificó como el rockstar de la etapa 16, la más complicada del Giro, y celebró con los brazos en alto contando la jocosa anécdota en Zipaquirá:

Después en el equipo no me dijeron nada, pero pues porque salió bien. Gané la etapa, cogí tiempo en la general y encima de todo mostré ahí la camiseta, hice ahí un poco el ‘rockstar’, y no me dijeron nada, pero yo creo que igual lo pensaron, el decirme algo

Egan Bernal fue homenajeado en la Catedral de Sal de Zipaquirá, donde dedicó el triunfo en el Giro de Italia a todos los colombianos junto con los relatos del periodista argentino, Mario Sábato y las imágenes que quedaron para la historia ganando su segunda gran carrera ciclística en el viejo continente.

SEGUIR LEYENDO: