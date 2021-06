Valenciano le lanzó fuerte crítica al ‘Cucho’ Hernández: “Mete goles y habla menos”

El jugador pereirano regresó al Watford de Inglaterra tras su paso por el fútbol español. Foto: Twitter

Toda una polémica se generó luego de las declaraciones hechas por Juan Camilo el ‘Cucho’ Hernández en las que aseguró que no entiende por qué no lo convocaron a la selección Colombia si he hecho los méritos suficientes en el fútbol español por encima de otros jugadores que militan en el fútbol de Estados Unidos, México, e incluso, Colombia.

Cabe recordar que en diálogo con ‘Diario la 10’, Hernández manifestó: “No sé qué tenga que hacer para estar ahí porque al final, si miras la lógica, estoy en España hace cuatro años. Y no ver eso, pero sí llamar a jugadores que están en México, MLS o Colombia es raro porque son niveles diferentes, aunque lo digo sin desmeritar”.

Añadió: “No sé qué tenga que hacer, pero seguiré trabajando con esfuerzo para estar ahí. Yo podría estar disputando la Copa América, con total seguridad podría estar aportándole al equipo. Si otras personas no lo ven es respetable, pero tengo 22 años y más oportunidades”.

Ante esto, uno de los máximos referentes del fútbol colombiano, y exjugador de la selección, Iván René Valenciano, no se quedó callado y salió a responder el reproche hecho por el ‘Cucho’ a Reinaldo Rueda. Durante su intervención en el programa Balón Dividido de ESPN, Valenciano fue contundente con sus palabras.

“Definitivamente uno no entiende qué pasa con los jugadores de fútbol hoy. No logro entender, como si jugar en la MLS o en la Liga Mexicana fuera, no un desprestigio, pero que no fuera tan importante como para no ser convocado a la selección Colombia”, indicó inicialmente.

Luego se preguntó sobre el nivel del jugador y sobre si verdaderamente valía la pena convocarlo para la Copa América, pues, según él, hay jugadores de mucha más jerarquía y que, además, vienen de anotar bastantes goles con sus respectivos equipos.

“Yo me pregunto, cuántos goles hizo el Cucho Hernández en España para poder decir… él está por encima de Duván Zapata, de Muriel, de Borré, de Luis Díaz, de Cuadrado. Si a mí me dicen que el es el goleador de la liga española yo estoy totalmente de acuerdo con él. Que hable menos, que meta más goles y tenga por seguro que el entrenador lo va a llevar sin ningún tipo de inconveniente”

Pero sus reclamos no pararon, pues de acuerdo con su última temporada, en la que solo anoto dos goles, no importa que lleve cuatro años en España si su nivel no es el óptimo vestir la camiseta nacional.

“Dos goles en 23 partidos, no sirve, para la Selección, no sirve. Pa llevarte a ti traigo a Morelos, a Villa, a Borré. Salir a decir ‘no sé qué tengo que hacer’, mijito ¡meta goles! Si usted mete goles lo van a llamar. Sí que usted vino a la selección e hizo dos goles me parece perfecto, pero salir a hablar que llevas 4 años en primera división, no se puede, los goles son los que mandan”, concluyó.

Números de Juan Camilo Hernández en España

El ‘Cucho’ llegó a España el 8 de julio del 2017, pasó por el Huesca, Mallorca y hace un año se sumó a las filas del Getafe, club en el cual disputó 23 de los 38 partidos de liga en la temporada, en los cuales fue titular en menos de la mitad.

Durante sus actuaciones anotó 2 goles y dio 3 asistencias. Sin duda un año irregular para el jugador que se vio afectado por las lesiones y sanciones en la liga española.

Selección Colombia

La selección Colombia jugará su segundo partido de la Copa América 2021 ante Venezuela este jueves 17 de junio en Goiania. El compromiso está programado para las 4:00 de la tarde (hora colombiana).

