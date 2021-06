Venezuela como rival de Colombia en Sudamérica: debate en ESPN FC

Debate en el programa ‘ESPN FC’ sobre si Colombia tiene un rival clásico en Sudamérica o no. Foto: ESPN.

Colombia palpita el partido contra Venezuela por la segunda fecha del grupo B en la Copa América. La ‘Tricolor’ se medirá contra la ‘Vinotinto’ este jueves 17 de junio en el Estadio Olímpico Pedro Ludovico Teixeira de Goiânia, estado de Goiás, Brasil (4:00p.m hora colombiana).

En la previa del compromiso, los panelistas del programa ‘ESPN Fútbol Club Colombia’ debatieron sobre cuál es el clásico rival de la Selección Colombia en Sudamérica. Sin embargo, el ambiente se calentó por una discusión entre Iván René Valenciano, exgoleador de la ‘Tricolor’, y el periodista Carlos Orduz: mientras el primero consideraba que la mayor rivalidad no era con Venezuela, el segundo argumentó que, en efecto, sí era con dicho selecionado.

Según Orduz, en Colombia mucha gente es ‘crecida’ al decir que la rivalidad más destacada es con Argentina, por ejemplo. “Llamémoslo así: agrandados. Eso no es un clásico. El clásico es con Venezuela. Punto”. Ante ello, Valenciano respondió diciendo que, en su época, no veía al combinado ‘Vinotinto’ como un rival de peso. “Yo jugué contra Venezuela y siempre le gané, le ganamos con autoridad. Pero yo no lo veía como un clásico”, y añadió que el clásico es “Argentina, le ganamos a Argentina, también le ganamos a Brasil”. Nuevamente Orduz respondió a Iván René, y dijo: “Son partidos importantes, pero clásicos no”.

“Lo que pasa es que vemos un clásico con Venezuela porque Venezuela en los últimos partidos nos hizo ver mal, por eso creemos que es un clásico. [...] Es totalmente diferente un clásico cuando a ti te dicen ‘enfrentas a Brasil’. La motivación es otra. Enfrentas a Venezuela y tú miras y dices ‘está bien’”, dijo el máximo goleador histórico del Junior de Barranquilla (166 anotaciones).

Ahora bien, el citado periodista puntualizó: “Una cosa es que un partido, porque Colombia está bien, lo juegue bien contra Brasil. Pero eso no es un clásico”.

Para finalizar el debate, Valenciano contó una anécdota enfrentando a la ‘Vinotinto’ en condición de visitante: “Jugamos Colombia-Venezuela en Táchira. [...] En la charla técnica no hablamos ‘ojo que Venezuela...’, no, no, no. Nosotros sabíamos que éramos más que Venezuela. Y fuimos y les ganamos con autoridad 2-1. Gol de Fredy Rincón y gol mío”.

Los usuarios reaccionaron:

En Twitter los internautas también opinaron al respecto. Algunos de ellos consideraron que el clásico de Colombia no es con Venezuela, mientras que otros tantos manifestaron que la ‘Tricolor’ no tiene rival tradicional en el continente.

“El único clásico es Argentina vs Brasil. Si Colombia pudiera tener alguno sería con Uruguay en caso de volverse a enfrentar en el mundial o con Perú por los enfrentamientos de Copa America”, “Clásico con chile, ecuador. Pero Venezuela, bolivia y la actual Perú, nooo” y “cuál es el afán de buscar un clásico, COLOMBIA no tiene clásicos”, fueron algunas de las reacciones.

Historial entre la ‘Tricolor’ y la ‘Vinotinto’:

El primer enfrentamiento entre ambas selecciones fue el 10 de febrero de 1938 y Venezuela ganó por 2-1 en aquella oportunidad, en un juego disputado en Panamá. Mientras que el duelo más reciente ocurrió el año pasado en las presentes eliminatorias y terminó 3-0 en favor de la ‘Tricolor’.

En la Copa América se han cruzado en seis oportunidades, con 4 triunfos colombianos, un empate y una derrota. Más allá de la amplia ventaja, el último duelo fue para los venezolanos, que se impusieron por 1-0 en la edición 2015.

En total, por todas las competencias jugaron 39 partidos, de los cuales la ‘Tricolor’ triunfó en 19, perdió 7 y en 14 ocasiones igualaron. En cantidad de goles Colombia convirtió más del doble: 55 goles a favor de la ‘Cafetera’ y 26 para la ‘Vinotinto’.

No obstante, cabe destacar que en los choques recientes, la historia ha sido mucho más pareja: en las últimas cuatro Eliminatorias (8 partidos) el equipo colombiano solo ha ganado tres veces, empató tres y perdió otros tres.

Ambas selecciones se enfrentarán por el segundo partido del grupo B de la Copa América 2021. Foto: Archivo

