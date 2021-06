Beta logró la victoria sin Dagomez, quien tuvo que decirle adiós al ‘Desafío The Box’ por una lesión

Tomada de la transmisión en vivo

La noche de este jueves, el Desafío ‘The Box’ comenzó con un equipo Alpha cocinando en leña, pues perdieron los privilegios de tener los servicios básicos como el gas, allí los desafiantes recordaron que a medida que avanzan las competencias de ‘Sentencia y Castigo’, los castigos se hacen más fuertes.

Acho recordó que el castigo más duro que ha vivido fue el tener que sumergirse en agua con hielo durante un tiempo, y para Ángela fue cuando tuvieron que utilizar los zapatos con puntillas.

“Yo creía que el más duro era el del hielo porque era un minuto y descansabas, pero con los zapatos no había descanso del dolor, tanto que no nos pudimos ni parar a hacer las necesidades humanas básicas”, recordó Ángela.

Tomada del programa en vivo

Mientras tanto en Beta, Dagomez debió ser trasladado con un especialista médico para tratar el dolor que tiene en su muñeca, pues a raíz de una caída que sufrió durante una de las competencias presentando una fuerte contusión que ha ido acrecentando en algunas pruebas.

“Me van a hacer un examen para saber qué es realmente lo que tengo, no se imaginan como me siento en este momento, hay que decidir si primero la salud, esperemos que no sea nada grave, si es de estar aquí estaré con ustedes hasta el final”, mencionó el integrante de Beta a sus compañeros antes de ser trasladado por el equipo médico.

El equipo quedó bastante conmocionado y bajo de nota previo al desafío que se desarrolló en el ‘Box Amarillo’, un enfrentamiento que dejó el nuevo nombre de un sentenciado, otro castigo para recordar y un premio que todos anhelaban, un asado organizado por Daniella Álvarez para el ganador.

Tomado del programa en vivo

En la prueba que ejecutaron los equipos se dividieron en dos, el primero debería llevar unas estructuras de rueda con un peso de 90 kg, que les serviría como escalera para subir a una plataforma y darle vuelta a unos pines, la dificultad en esta primera parte fue mover la rueda a través de unos troncos acostados.

Al llegar al final de la primera fase de la prueba, tuvieron que bajar la rueda por una cuesta que los llevó a una pista de lodo que pasaron el zigzag llegando al fondo de la pista en una tercera fase de la competencia donde debieron esquivar una pista con piedras y neumáticos; allí hicieron el relevo con los otros integrantes del equipo que debieron pasar los mismos obstáculos hasta el inicio del enfrentamiento.

Tomado del programa en vivo

Cuando los primeros integrantes del equipo Beta llegaron a la fase de obstáculos en zigzag, la estructura pesada que iban rodando cayó sobre Cami, quien logró salir a tiempo mientras su compañero Pipe la sostuvo sin causarle daño. Beta mantuvo el liderazgo en esta oportunidad y se quedó con la victoria.

Por su parte, Alpha fue el gran perdedor que debió enfrentarse a un castigo al momento en que llegaron a su casa. Dentro de la piscina se encontraban unos botes flotantes donde todos los integrantes del equipo ingresaron, allí debieron permanecer por 24 horas y solamente una persona se pudo movilizar para ir al baño, cumplir con tareas de la casa y volver.

Tomada del programa en vivo

A su regreso a la casa Beta, Dagomez le dio una triste noticia a sus compañeros al anunciarles que le realizaron los exámenes médicos y a través de una radiografía se comprobó que no tenía fractura de su muñeca pero si una luxación de grado 3, por lo que el superhumano debió abandonar la competencia inmediatamente.

“10 días de incapacidad, estoy muy triste porque cuando escogieron el grupo, Pipe dijo ‘este es mucho grupo’, este era el Beta que tenía que armarse y ser parte de esto me hace sentir orgulloso y estoy triste porque ya no puedo seguir más, yo sé que si ganaron hoy sin mí van a ganar muchas pruebas más”, señaló Dagomez.

Tomada del programa en vivo

Su equipo le regaló $2.500.000 pesos más lo que llevaban de las victorias anteriores, para lograr cubrir los gastos que más necesita de su hija en la universidad.

La sentenciada por Beta para ponerse el chaleco fue Ángela, de Alpha.

SEGUIR LEYENDO