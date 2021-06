Músico capturado ilegalmente y Policía protagonizan un acto reconciliación en Cali

Este 16 de junio se llevó a cabo un acto de reconciliación entre miembros de la Policía y el joven músico Álvaro Herrera, quien fue víctima de abuso policial cuando se manifestaba de manera pacífica en Cali, el pasado 28 de mayo.

El joven se encontró con miembros de la Policía, funcionarios de la alcaldía y representantes de la Universidad del Valle en el parque Las Banderas. Allí se, de acuerdo con El Tiempo, se envió un mensaje de reconciliación y diálogo como la única salida para superar las crisis y diferencias que dividen a Colombia.

Herrera dijo que, “todos buscamos una reconciliación y buscamos reconstruir moralmente la nación”, y estar allí es un acto de unión entre la sociedad.

El estudiante de música narró los momentos de incertidumbre y angustia que vivió luego de que fuera capturado por las autoridades el 28 de mayo, cuando se reunió con otro grupo de músicos frente a su universidad para llevar a cabo un concierto en medio de la protesta.

Sobre su detención ilegal y maltrato por parte de los uniformados, el músico dijo que no guarda ningún rencor, pero que se debe exigir justicia.

La música también hace parte de la humanidad porque ayuda a sanar. Hay que exigir justicia, porque hay acciones que no debieron ocurrir y no me interesa una indemnización porque no necesito eso.