Carolina Sabino asegura que la pandemia le sirvió para reinventarse artísticamente

Muchas han sido las celebridades a los que la pandemia los tomó por sorpresa y vieron cómo teatros, sets de grabación y diferentes escenarios debieron cerrar por motivo de la cuarentena estricta que vivió el planeta, dejando en el aire proyectos en los que se encontraban trabajando antes que todo comenzara a caer en picada.

Carolina Sabino no fue la excepción. La cantante colombiana se encuentra viviendo en Ecuador y durante una entrevista con el programa de farándula ‘Lo Sé Todo’ recordó todo lo que ha tenido que pasar durante el año pasado, acostumbrada a los sube y baja en su carrera, y unos meses más encerrada y sin trabajo no hicieron mella en su humanidad.

“No hay nunca un trabajo constante, la gente no entiende mucho eso y la gente cree además que uno entra en un juego de estarle mostrando una vida perfecta que no se tiene. Las vacas flacas uno sabe cómo sortearlas y no hay nada más rico que un plato de arroz con lentejas, si no que lo diga cualquiera”, expresó la actriz en la entrevista.

La artista trató de encontrarle el lado bueno a la pandemia, recordó que aprovechó el tiempo en la creatividad, para sentir el llamado de sus sentimientos internos y también en la toma de decisiones que había postergado por mucho tiempo; igualmente, recordó que se conectó con las personas que ella quiere, entendió el valor de decirle a gente que hay un cariño ahí hacia ellos.

“En mi casa es ley que nunca se dicen malas palabras cuando uno está bravo, yo soy muy mal hablada, pero cuando uno está bravo o peleando por alguna situación tiene que tener argumentos”, mencionó que esto fue para sobrevivir al encierro de la cuarentena y tener una mejor convivencia.

El momento que vive actualmente la artista le recordó el valor que tiene como cantante, actriz y mamá. También tuvo claro que desde que todo esto ocurrió, no se quedaría con las ganas de nada porque no sabe cuando puede acabar todo de un momento para otro.

“Hace mucho tiempo no quería cantar pero próximamente sabrán de algo que se está cocinando y está maravilloso; no te puedes quedar con nada y lo que te dicte el corazón siempre y cuando no le haga daño a las personas hay que hacerlo”.

Uno de esos proyectos a los que Carolina Sabino decidió arriesgarse fue el reencuentro que tendrán los integrantes de ‘Pequeños Gigantes’, el programa que la vio nacer como artista, con quienes decidieron volver a cantar las canciones que divirtieron y enseñaron a los niños de la época.

Y es que ni el paso de los años ni la distancia fueron impedimento para que 30 exintegrantes de ‘Pequeños Gigantes’ se unieran para sorprender a los colombianos con un video musical en el que interpretan algunas de las canciones más conocidas del programa. La diferencia, el video fue grabado por cada exintegrante desde el lugar en el que vive actualmente, pues a cada uno la vida le deparó destinos diferentes.

“Después de 35 o 38 años de no ver a varios de los pequeños gigantes, se nos dio gracias a dos de ellas, una reunión vía zoom, y dijimos ‘hey vamos a hacer esta propuesta a ver que onda, a ver si nos vemos’, éramos más de 30 personas en esa reunión es una emoción inexplicable”, recordó muy emocionada la actriz por el inicio de este proyecto musical.

Carolina Sabino, que seguirá radicada en el país vecino del sur junto a su familia, está preparando su regreso a la música y una obra de teatro. Adicionalmente, le envió un mensaje a los colombianos de cuidado y protección en este pico de la pandemia que está viviendo el país.

“Cuídense por favor, es hora que pensemos un poquito en el otro, es inminente que no nos creamos los dueños del mundo porque esto está difícil”, puntualizó la actriz.

